КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету — що відомо

Північна Корея 24 січня провела випробування стратегічної крилатої ракети нового типу Pulhwasal-3-31. Цей запуск крилатих ракет став першим у новому році та першим після останнього такого запуску у вересні 2023 року.

Що відомо про нове випробовування ракети КНДР

У КНДР пояснили, що випробувальні стрільби є «процесом постійного оновлення системи озброєння» та регулярною й обовʼязковою діяльністю.

У звіті не наводять подробиць, як далеко пролетіла ракета, і додають, що випробування не вплинуло на безпеку сусідніх країн і нібито не повʼязане з поточною регіональною обстановкою.

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Агентство Yonhap зазначає, що запуск крилатої ракети не є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання КНДР технологій балістичних ракет. Але це може становити серйозну загрозу безпеці країни, оскільки на таких ракетах можуть встановити ядерні боєголовки.

Військові Південної Кореї заявили, що останній запуск Північної Кореї, схоже, спрямований на підвищення можливостей існуючих крилатих ракет, але не надали додаткових деталей. Південнокорейські аналітики кажуть, що Pulhwasal-3-31 розглядають як ядерну зброю, оскільки номер у назві ракети ідентичний ракеті Hwasan-31 — це тактична ядерна боєголовка, яку Північна Корея вперше показала в березні 2023 року.

Цифра 31 натякає на потужність тактичної ядерної боєголовки Північної Кореї, яку розробляють, — сказав керівник ракетного центру Корейського науково-дослідного інституту національної стратегії Чан Йонг Кеун. Поширити

Попередні запуски ракет Північною Кореєю

Напередодні, 14 січня, повідомлялось, що Північна Корея випустила щонайменше одну балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова.

Раніше, 12 січня, Японія запустила ракету з урядовим супутником для збору розвідувальної інформації, який має стежити за переміщенням військових об'єктів у Північній Кореї та покращити реагування на стихійні лиха.

Загальна кількість ракетних випробувань, проведених КНДР у 2022 році, оцінюється як "безпрецендентна". За даними ЗМІ, Північна Корея минулого року випустила близько 70 балістичних ракет, зокрема близько восьми міжконтинентальних.

19 липня Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у Східне море після прибуття американського підводного човна з балістичними ракетами до Південної Кореї.

24 серпня Північна Корея запустила, ймовірно, балістичну ракету. Уряд Японії засудив цей крок як "загрозу регіональній безпеці".