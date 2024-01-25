КНДР опробовала новую стратегическую крылатую ракету – что известно

Северная Корея 24 января провела испытание стратегической крылатой ракеты нового типа Pulhwasal-3-31. Этот запуск крылатых ракет стал первым в новом году и первым после последнего запуска в сентябре 2023 года.

Что известно о новом испытании ракеты КНДР

В КНДР объяснили, что испытательные стрельбы являются "процессом постоянного обновления системы вооружения" и регулярной и обязательной деятельностью.

В отчете не приводятся подробности, как далеко пролетела ракета, и добавляют, что испытание не повлияло на безопасность соседних стран и якобы не связано с текущей региональной обстановкой.

Фото — en.yna.co.kr

Агентство Yonhap отмечает, что запуск крылатой ракеты не является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих использование КНДР технологий баллистических ракет. Но это может представлять серьезную угрозу безопасности страны, поскольку на таких ракетах могут установить ядерные боеголовки.

Военные Южной Кореи заявили, что последний запуск Северной Кореи, похоже, направлен на повышение возможностей существующих крылатых ракет, но не предоставили дополнительных деталей. Южнокорейские аналитики говорят, что Pulhwasal-3-31 рассматривают как ядерное оружие, поскольку номер в названии ракеты идентичен ракете Hwasan-31 — это тактическая ядерная боеголовка, которую Северная Корея впервые показала в марте 2023 года.

Цифра 31 намекает на разрабатываемую мощность тактической ядерной боеголовки Северной Кореи, — сказал руководитель ракетного центра Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии Чан Йонг Кеун. Поделиться

Предварительные запуски ракет по Северной Корее

Накануне, 14 января, сообщалось, что Северная Корея выпустила как минимум одну баллистическую ракету у воды у восточного побережья Корейского полуострова.

Ранее, 12 января, Япония запустила ракету со правительственным спутником для сбора разведывательной информации, которая должна следить за перемещением военных объектов в Северной Корее и улучшить реагирование на стихийные бедствия.

Общее количество ракетных испытаний, проведенных КНДР в 2022 году, оценивается как "беспрецедентное". По данным СМИ, Северная Корея в прошлом году выпустила около 70 баллистических ракет, в том числе около восьми межконтинентальных.

19 июля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в Восточное море по прибытии американской подлодки с баллистическими ракетами в Южную Корею.

24 августа Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету. Правительство Японии осудило этот шаг как "угрозу региональной безопасности".