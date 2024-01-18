В США заявляют о росте угрозы со стороны КНДР из-за взаимодействия с РФ

По словам представителей Белого дома, угроза безопасности со стороны Северной Кореи изменила характер из-за взаимодействия Пхеньяна с Кремлем.

Как взаимодействие с РФ усиливает угрозу КНДР.

По словам старшего директора по контролю над вооружениями при Белом доме Праная Вадди, из-за беспрецедентного военного взаимодействия между Россией и Северной Кореей характер угрозы от КНДР может существенно измениться в течение ближайших 10 лет.

Как это улучшит возможности Северной Кореи? И что это значит для нашей своей позиции расширенного сдерживания в регионе с Кореей и Японией? Я думаю, что характер Северной Кореи как угрозы в регионе может кардинально измениться в течение следующего десятилетия в результате этого сотрудничества, отмечает Вадди. Поделиться

Он подчеркнул, что важно анализировать не только полученные Россией вооружения от КНДР, но и наоборот – переданные.

Он сказал, что США будут продолжать сотрудничать с Южной Кореей, чтобы более эффективно сдерживать северокорейскую ядерную угрозу.

Мы хотим убедиться, что система ядерного зонта США в том виде, в каком она существует, остается достаточной для сдерживания угроз, в том числе новых угроз, возникающих в Европе и Азии, подчеркнул представитель Белого дома. Поделиться

Как КНДР построила бизнес по продаже оружия РФ

По информации журналистов издания The Wall Street Journal, за последние недели преступная армия РФ атаковала Украину полученными от КНДР баллистическими ракетами малой дальности.

Отмечается, что Россия получила десятки единиц таких ракет.

По мнению западных, в частности, американских чиновников согласно анализу обломков собранных в Украине ракет.

Эксперты в сфере обороны отмечают, что в ходе последних атак по Украине преступная армия РФ использовала новые ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, разработанные в КНДР.

Несмотря на шквал испытательных пусков, Северная Корея до сих пор не могла оценить, как ее новое поколение баллистических ракет малой дальности ведет себя на поле боя – в частности, против западных систем обороны.

Аналитики отмечают, что использование российскими военными преступниками этих ракет в войне против Украины, скорее всего, даст режиму КНДР оценить их эффективность.

Незаконный оружейный бизнес страны насчитывает не одно десятилетие, однако за последние годы объемы его значительно уменьшились.

Традиционные заказчики на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах перешли на более дешевые беспилотники, которые оказались лучше устаревших предложений Пхеньяна.

Ужесточение санкций повысило риск того, что находящиеся в пути грузы могут быть перехвачены.

Использование ракет малой дальности придает новый импульс продажам оружия по Северной Корее, поскольку милитаризация растет во всем мире и создает новый спрос со стороны стран, не имеющих доступа к легальным продажам оружия.

Северная Корея сможет получить за эти системы такую цену, какой не было раньше. Это дойная корова, – отмечает старший научный сотрудник и содиректор программы по ядерной политике Фонда Карнеги Тоби Далтон. Поделиться

Недавно северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил крупнейшие заводы по производству боеприпасов и приказал увеличивать объемы производства.

Увеличение продаж оружия может дать крайне необходимый толчок экономике Северной Кореи, все еще восстанавливающейся после пандемии.

Точный потенциал страны по производству ракет сложно оценить, учитывая склонность режима Кима к секретности.

По оценкам южнокорейских специалистов, в Северной Корее насчитывается более 300 заводов по производству боеприпасов, включая еще 100 гражданских объектов, которые могут переключиться на производство оружия.

Северная Корея имеет некоторые преимущества перед мероприятием, где производителям оружия трудно справиться со спросом, вызванным войной в Украине. Производство оружия в Пхеньяне контролируется государством. Ким может нанимать людей на заводы, если хочет увеличить производство.

Пхеньян опирается на отечественных производителей и нелегальных сетей для обеспечения своей ракетной промышленности. Но он в значительной степени опирается на Россию и некоторых других союзников с точки зрения поставок и технологических ноу-хау, говорит Тушар Судеш Мангуре, оборонный аналитик аналитической компании GlobalData. Чтобы еще больше увеличить производство, Россия могла бы предоставить сырье, которое Северная Корея с трудом получает, добавил он.

То, что Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, с очевидным успехом применяет северокорейские ракеты, посылает несколько очень четких сигналов потенциальным покупателям, возможно, еще сомневающимся, стоит ли вести оружейный бизнес с режимом Кима, говорит Дарья Долзикова, научный сотрудник. Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по обороне и безопасности.

По ее словам, один из таких сигналов состоит в том, что Россия вряд ли будет прекращать какие-либо подобные соглашения, совершаемые через ее границы, или потребовать наказания покупателей в ООН. Другой состоит в том, что северокорейские ракетные системы могут быть более надежными, чем считалось ранее.