КНДР запустила баллистическую ракету в воды у Корейского полуострова

14 января Северная Корея запустила как минимум одну баллистическую ракету в воду у восточного побережья Корейского полуострова.

Северная Корея снова запустила баллистическую ракету

Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

В то же время береговая охрана Японии, ссылаясь на информацию министерства обороны, заявила, что вероятная баллистическая ракета была запущена по Северной Корее и пролетела около 1000 километров, прежде чем упасть в море.

JCS сообщил, что ракета была запущена из района Пхеньяна около 14.55 по местному времени в воскресенье и, как считают, имела промежуточную дальность.

CNN пишет, что военные Южной Кореи, США и Японии работают вместе, чтобы проанализировать дополнительные детали ракеты.

Также южнокорейские военные сохраняют «состояние полной готовности», одновременно тесно обмениваясь информацией о ракете Северной Кореи с США и Японией.

Япония запустила спутник, чтобы следить за КНДР

12 января издание Associated Рress сообщило, что Япония успешно запустила ракету со правительственным спутником для сбора разведывательной информации для наблюдения за перемещениями на военных объектах в Северной Корее и улучшения реагирования на стихийные бедствия.

Как сообщается, спутник Optical-8 успешно вышел на запланированную орбиту.

Япония стремится создать сеть из 10 спутников, в том числе с радарами, которые могут работать ночью или в плохую погоду, чтобы выявлять и предоставлять раннее предупреждение возможных запусков ракет.