КНДР запустила балістичну ракету у води біля Корейського півострова

Північна Корея знову запустила балістичну ракету

Про це повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Водночас берегова охорона Японії, посилаючись на інформацію міністерства оборони, заявила, що ймовірна балістична ракета була запущена Північною Кореєю та пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впасти в море.

JCS повідомив, що ракета була запущена з району Пхеньяна близько 14:55 за місцевим часом у неділю та, як вважають, мала проміжну дальність.

CNN пише, що військові Південної Кореї, США та Японії працюють разом, щоб проаналізувати додаткові деталі ракети.

Також південнокорейські військові зберігають «стан повної готовності», водночас тісно обмінюючись інформацією про ракету Північної Кореї з США та Японією.

Японія запустила супутник, щоб стежити за КНДР

12 січня видання Associated Рress повідомило, що Японія успішно запустила ракету з урядовим супутником для збору розвідувальної інформації для спостереження за переміщеннями на військових об’єктах у Північній Кореї та покращення реагування на стихійні лиха.

Як повідомляється, супутник Optical-8 успішно вийшов на заплановану орбіту.

Японія має на меті створити мережу з 10 супутників, у тому числі з радарами, які можуть працювати вночі або в погану погоду, щоб виявляти та надавати раннє попередження можливих запусків ракет.