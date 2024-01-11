Прокуратура має докази запуску ракет з КНДР по Україні

Російські війська 2 січня для атаки на Харків використали ракети з Північної Кореї. Це підтвердив генпрокурор України Андрій Костін.

РФ використала проти України ракети з КНДР

Генпрокурор Андрій Костін в ефірі «Суспільне.Спротив» сказав, що для підтвердження даних про походження зброї, якою атакують Україну, потрібна спільна системна робота прокурорів, слідчих та експертів.

Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю. Поширити

Він додав, що до таких сами висновків дійшли військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора.

Вони також були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракети. Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт.

Ми також працюємо над виявленням інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині, — сказав Костін. Поширити

Північна Корея постачає РФ ракети: що відомо

2 січня російські війська атакували Київ, Київщину і Харків. Сили ППО збили 72 повітряні цілі з 99, серед них10 аеробалістичних ракет «Кинджал», 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і три крилаті ракети «Калібр».

4 січня Білий дім заявив, що РФ вже отримала балістичні ракети малої дальності від КНДР і запустила кілька з них по Україні — 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька 2 січня.

10 січня постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук сказав, що КНДР використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет, що можуть нести ядерні боєзаряди.