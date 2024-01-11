У прокуратуры есть доказательства запуска ракет КНДР по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

У прокуратуры есть доказательства запуска ракет КНДР по Украине

Ракета
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Источник:  Суспільне

Российские войска 2 января для атаки на Харьков использовали ракеты из Северной Кореи. Это подтвердил генпрокурор Украины Андрей Костин.

РФ использовала против Украины ракеты из КНДР

Генпрокурор Андрей Костин в эфире «Суспільне.Спротив» сказал, что для подтверждения данных о происхождении оружия, которым атакуют Украину, необходима совместная системная работа прокуроров, следователей и экспертов.

Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, производимых в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей.

Он добавил, что к таким же выводам пришли военные эксперты из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора.

Они также были на месте обстрела и производили предварительный обзор и анализ частей ракеты. Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт.

Мы также работаем над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних атак на Харьковщине и Одесщине, — сказал Костин.

Северная Корея поставляет РФ ракеты: что известно

2 января российские войска атаковали Киев, Киевщину и Харьков. Силы ПВО сбили 72 воздушных целей из 99, среди них 10 аэробалистических ракет «Кинжал», 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три крылатых ракеты «Калибр».

4 января Белый дом заявил, что РФ уже получила баллистические ракеты малой дальности от КНДР и запустила несколько из них по Украине – 30 декабря 2023 года (упала в Запорожской области) и несколько 2 января.

10 января постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук сказал, что КНДР использует Украину в качестве полигона для тестирования баллистических ракет, которые могут нести ядерные боезаряды.

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