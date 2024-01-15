КНДР поставила РФ около миллиона артснарядов — ГУР

Северная Корея активно переправляла в Россию боеприпасы на протяжении всей осени 2023 года. По оценкам украинской разведки, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

Северная Корея поставляет РФ 122 мм и 152 мм артиллерийские снаряды

КНДР осуществляла поставки России боеприпасов, начиная с осени 2023 года.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Основной боеприпас, поставляемый из КНДР – это 122 мм и 152 мм, – уточняет он. Поделиться

По оценкам ГУР, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию.

Это как раз тот дефицит, который испытывает Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства, – отмечает Скибицкий. Поделиться

Отвечая на вопрос о поставках КНДР в Москву баллистических ракет и их применении по Украине, представитель ГУР подчеркнул, что в настоящее время собирается соответствующая информация.

Будут подтверждены данные – тогда будем говорить, – сказал он. Поделиться

КНДР могла передать РФ баллистические ракеты

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Затем в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Недавно в Белом доме заявили, что российские оккупанты и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.