У США заявляють про зростання загрози з боку КНДР через взаємодію з РФ

За словами представників Білого дому, загроза безпеці з боку Північної Кореї змінила характер через взаємодію Пхеньяна із Кремлем.

Як взаємодія із РФ посилює загрозу з боку КНДР

За словами старшого директора з питань контролю над озброєннями при Білому домі Праная Вадді, через безпрецедентну військову взаємодію між Росією та Північною Корею характер загрози від КНДР може істотно змінитись протягом найближчих 10 років.

Як це може покращити можливості Північної Кореї? І що це означає для нашої власної позиції розширеного стримування в регіоні з Кореєю і Японією? Я думаю, що характер Північної Кореї як загрози в регіоні може кардинально змінитися протягом наступного десятиліття в результаті цієї співпраці, - зазначає Вадді. Поширити

Він підкреслив, що важливо аналізувати не тільки отримані Росією озброєння від КНДР, а й навпаки - передані.

Він сказав, що США продовжуватимуть співпрацювати з Південною Кореєю, щоб ефективніше стримувати північнокорейську ядерну загрозу.

Ми хочемо переконатися, що система ядерної парасольки США в тому вигляді, в якому вона існує, залишається достатньою для стримування загроз, зокрема нових загроз, що виникають в Європі і Азії, - підкреслив представник Білого дому. Поширити

Як КНДР побудувала бізнес на продажу зброї РФ

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, протягом останніх тижнів злочинна армія РФ атакувала Україну отриманими від КНДР балістичними ракетами малої дальності.

Зазначається, що Росія отримала десятки одиниць таких ракет.

На думку західних, зокрема, американських посадовців згідно із аналізом уламків зібраних в Україні ракет.

Експерти у сфері оборони зазначають, що під час останніх атак по Україні злочинна армія РФ використовувала нові ракети малої дальності KN-23 та KN-24, розроблені в КНДР.

Незважаючи на шквал випробувальних пусків, Північна Корея досі не могла оцінити, як її нове покоління балістичних ракет малої дальності поводиться на полі бою - зокрема, проти західних систем оборони.

Аналітики зазначають, що використання російськими військовими злочинцями цих ракет у війні проти України, скоріш за все, дасть режиму в КНДР оцінити їх ефективність.

Незаконний збройовий бізнес країни налічує не одне десятиліття, однак протягом останніх років обсяги його значно зменшились.

Традиційні замовники на Близькому Сході, в Африці та інших регіонах перейшли на дешевші безпілотники, які виявилися кращими за застарілі пропозиції Пхеньяна.

Посилення санкцій підвищило ризик того, що вантажі, що знаходяться в дорозі, можуть бути перехоплені.

Використання ракет малої дальності надає новий імпульс продажам зброї Північною Кореєю, оскільки мілітаризація зростає у всьому світі і створює новий попит з боку країн, які не мають доступу до легальних продажів зброї.

Північна Корея зможе отримати за ці системи таку ціну, якої не було раніше. Це дійна корова, - зазначає старший науковий співробітник і співдиректор програми з ядерної політики Фонду Карнегі Тобі Далтон. Поширити

Нещодавно північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідав найбільші заводи країни з виробництва боєприпасів і наказав збільшувати обсяги виробництва.

Збільшення продажів зброї може дати вкрай необхідний поштовх економіці Північної Кореї, яка все ще відновлюється після пандемії.

Точний потенціал країни з виробництва ракет важко оцінити, враховуючи схильність режиму Кіма до секретності.

Однак, за оцінками південнокорейських фахівців, в Північній Кореї налічується понад 300 заводів з виробництва боєприпасів, включаючи ще 100 цивільних об'єктів, які можуть переключитися на виробництво зброї.

Північна Корея має деякі переваги перед заходом, де виробникам зброї важко впоратися з попитом, спричиненим війною в Україні. Виробництво зброї в Пхеньяні контролюється державою. Кім може наймати людей на заводи, якщо хоче збільшити виробництво.

Пхеньян спирається на вітчизняних виробників і нелегальні мережі для забезпечення своєї ракетної промисловості. Але він також значною мірою спирається на Росію та деяких інших союзників з точки зору поставок та технологічних ноу-хау, говорить Тушар Судеш Мангуре, оборонний аналітик аналітичної компанії GlobalData. Щоб ще більше збільшити виробництво, Росія могла б надати сировину, яку Північна Корея насилу отримує, додав він.

Те, що Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, з очевидним успіхом застосовує північнокорейські ракети, посилає кілька дуже чітких сигналів потенційним покупцям, які, можливо, ще сумніваються, чи варто вести збройовий бізнес з режимом Кіма, говорить Дар'я Долзікова, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру з питань оборони і безпеки.

За її словами, один з таких сигналів полягає в тому, що Росія навряд чи буде припиняти будь-які подібні угоди, здійснювані через її кордони, або вимагати покарання покупців в ООН. Інший полягає в тому, що північнокорейські ракетні системи можуть бути більш надійними, ніж вважалося раніше.