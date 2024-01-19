Северная Корея заявила об испытаниях подводного ядерного дрона

КНДР заявила, что испытала подводную систему ядерного оружия якобы в ответ на совместные морские учения Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии.
Что известно о подводном ядерном дроне КНДР
Испытание системы Haeil-5-23 — такое название Северная Корея дала своим подводным ударным беспилотникам, способным нести ядерное оружие, — было проведено мозговым центром министерства обороны в водах у его восточного побережья.
Военно-морские силы трех стран проводили свои трехдневные регулярные учения по среду вместе с американским авианосцем "Карл Уинсон" в рамках усилий по улучшению ответа на новые ядерные и ракетные угрозы Пхеньяна.
Северокорейское государственное телевидение транслировало предварительные испытания атмосферного взрыва, за которыми наблюдали власти США и Южной Кореи, но сообщение о подводном оружии не было независимо проверено.
Новую беспилотную систему под названием Haeil, означающую цунами, впервые опробовали в марте 2023 года, и государственные СМИ заявили, что она имела целью совершать тайные атаки во вражеских водах и уничтожать ударные группы ВМС и основные операционные порты путем создания большой радиоактивной волны путем подводного. взрыва.
Последнее сообщение о подводном испытании произошло через несколько дней после того, как Северная Корея запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности, которую Вашингтон, Сеул и Токио осудили как серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
Что известно о ядерном оружии в Северной Корее
Ранее в КНДР был принят закон, позволяющий использовать ядерное оружие "в случае угрозы" . Отмечается, что Северная Корея применит ядерное оружие в случае неизбежного нападения на его руководство или для победы в войне.
Ядерное оружие также может быть использовано в "ситуации, вызывающей катастрофический кризис" в сфере безопасности северокорейцев.
В сентябре 2023 года национальное собрание Северной Кореи приняло поправку к Конституции, согласно которой страна должна иметь ядерное оружие.
В конце ноября 2023 г. в Минобороны Южной Кореи сообщали, что КНДР начала восстанавливать охранные посты и размещать тяжелое огнестрельное оружие вдоль границы с Южной Кореей после того, как фактически отменило межкорейское соглашение о снижении военного напряжения в 2018 году.
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