Северная Корея запустила баллистическую ракету. Она может поразить любую точку США

18 декабря Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она может преодолевать расстояния в 15 тыс. км и достичь любой части США и Японии.

КНДР снова запустила баллистическую ракету

Reuters пишет, что ракета была запущена из района близ Пхеньяна в сторону моря у восточного побережья Северной Кореи. Она пролетела около тысячи километров. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Совет национальной безопасности Южной Кореи заявил, что это была твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Там назвали запуск дестабилизирующим актом, игнорирующим международные предупреждения и многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Министерство обороны Японии сообщило, что полет длился 73 минуты. По словам Японии, ракета достигла максимальной высоты более 6000 км и упала в море к западу от Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В июле Северная Корея выпустила баллистическую ракету, полет которой длился чуть менее 74 минут.

Reuters отмечает, что такие запуски ракет подчеркивают усилия КНДР расширить свой арсенал оружием большой дальности, которое потенциально может достичь материковой части Соединенных Штатов.

Сотрудничество США и Южной Кореи

15 декабря в Вашингтоне собралась вторая ядерная консультативная группа США и Республики Корея для переговоров по ядерному сдерживанию в рамках обязательства двух стран поделиться дополнительными знаниями по планированию конфликта с Северной Кореей.

После встречи Вашингтон предупредил, что любая ядерная атака приведет к концу режима в КНДР.

Министерство обороны Северной Кореи раскритиковало “военных гангстеров” в Соединенных Штатах и Южной Корее за повышение напряженности учениями, демонстрацией силы и планированием ядерной войны.

Северная Корея утверждает, что имеет право разрабатывать программу баллистических ракет для самообороны и отвергает запрет Совета Безопасности ООН, который, по ее словам, является продуктом враждебной политики США.