Північна Корея запустила балістичну ракету. Вона може уразити будь-яку точку США

18 грудня Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Вона може долати відстані у 15 тис км та досягти будь-якої частини США та Японії.

КНДР знову запустила балістичну ракету

Reuters пише, що ракету запустили з району поблизу Пхеньяна в бік моря біля східного узбережжя Північної Кореї. Вона пролетіла близько тисячі км. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Рада національної безпеки Південної Кореї заявила, що це була твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Там назвали запуск дестабілізуючим актом, який ігнорує міжнародні попередження та численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Міністерство оборони Японії повідомило, що політ тривав 73 хвилини. За словами Японії, ракета досягла максимальної висоти понад 6000 км і впала у море на захід від Хоккайдо за межами виключної економічної зони Японії.

У липні Північна Корея випустила балістичну ракету, політ якої тривав трохи менше ніж 74 хвилини.

Reuters зазначає, що такі запуски ракет підкреслюють зусилля КНДР розширити свій арсенал зброєю великої дальності, яка потенційно може досягти материкової частини Сполучених Штатів.

Співпраця США та Південної Кореї

15 грудня у Вашингтоні зібралася друга ядерна консультативна група США та Республіки Корея для переговорів щодо ядерного стримування в рамках зобов’язання двох країн поділитися додатковими знаннями щодо планування на випадок конфлікту з Північною Кореєю.

Після зустрічі, Вашингтон попередив, що будь-яка ядерна атака призведе до кінця режиму в КНДР.

Міністерство оборони Північної Кореї розкритикувало «військових гангстерів» у Сполучених Штатах і Південній Кореї за підвищення напруженості навчаннями, демонстрацією сили та плануванням ядерної війни.

Північна Корея стверджує, що має право розробляти програму балістичних ракет для самооборони, і відкидає заборону Ради Безпеки ООН, яка, за її словами, є продуктом ворожої політики США.