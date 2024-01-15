Северная Корея испытала твердотопливную гиперзвуковую ракету – AP

Что известно о новой ракете Северной Кореи

Северокорейские СМИ заявили, что запуск был направлен на проверку надежности твердотопливных двигателей ракеты и маневренных летных возможностей гиперзвуковой боеголовки, которая, согласно отчету, была модернизированной версией предыдущих ракет, предназначенных для нанесения ударов средней дальности.

Фото — Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP

Как пишет AP, запуск состоялся через два месяца после того, как Северная Корея заявила, что успешно опробовала двигатели для новой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, что, вероятно, может свидетельствовать о стремлении КНДР обновить свою линейку вооружений, нацеленных на военные базы США на Гуаме. и в Японии.

Предварительные запуски ракет по Северной Корее

Накануне, 14 января, сообщалось, что Северная Корея выпустила как минимум одну баллистическую ракету у воды у восточного побережья Корейского полуострова.

Ранее, 12 января, Япония запустила ракету со правительственным спутником для сбора разведывательной информации, которая должна следить за перемещением военных объектов в Северной Корее и улучшить реагирование на стихийные бедствия.

12 июля Пхеньян провел испытание твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18.

14 марта КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море у своего восточного побережья. Северная Корея также заявила, что любая попытка сбить одну из ее ракет во время испытания будет расценена как объявление войны. 16 марта КНДР запустила еще одну баллистическую ракету — второй раз через неделю.

Общее количество ракетных испытаний, проведенных КНДР в 2022 году, оценивается как "беспрецедентное". По данным СМИ, Северная Корея в прошлом году выпустила около 70 баллистических ракет, в том числе около восьми межконтинентальных.

19 июля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в Восточное море по прибытии американской подлодки с баллистическими ракетами в Южную Корею.

24 августа Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету. Правительство Японии осудило этот шаг как "угрозу региональной безопасности".