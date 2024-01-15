Північна Корея випробувала твердопаливну гіперзвукову ракету — AP

Що відомо про нову ракету Північної Кореї

Північнокорейські ЗМІ зокрема заявили, що запуск був спрямований на перевірку надійності твердопаливних двигунів ракети та маневрених льотних можливостей гіперзвукової боєголовки, яка, згідно зі звітом, була модернізованою версією попередніх ракет, призначених для завдання ударів середньої дальності.

Фото — Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP

Як пише AP, запуск відбувся через два місяці після того, як Північна Корея заявила, що успішно випробувала двигуни для нової твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, що, ймовірно, може свідчити про прагнення КНДР оновити свою лінійку озброєнь, націлених на військові бази США на Гуамі та в Японії.

Попередні запуски ракет Північною Кореєю

Напередодні, 14 січня, повідомлялось, що Північна Корея випустила щонайменше одну балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова.

Раніше, 12 січня, Японія запустила ракету з урядовим супутником для збору розвідувальної інформації, який має стежити за переміщенням військових об'єктів у Північній Кореї та покращити реагування на стихійні лиха.

12 липня Пхеньян здійснив випробування твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-18.

14 березня КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності в Японське море біля свого східного узбережжя. Північна Корея також заявила, що будь-яка спроба збити одну з її ракет під час випробування буде розцінена як оголошення війни. 16 березня КНДР запустила ще одну балістичну ракету — вдруге за тиждень.

Загальна кількість ракетних випробувань, проведених КНДР у 2022 році, оцінюється як "безпрецендентна". За даними ЗМІ, Північна Корея минулого року випустила близько 70 балістичних ракет, зокрема близько восьми міжконтинентальних.

19 липня Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у Східне море після прибуття американського підводного човна з балістичними ракетами до Південної Кореї.

24 серпня Північна Корея запустила, ймовірно, балістичну ракету. Уряд Японії засудив цей крок як "загрозу регіональній безпеці".