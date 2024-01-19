Північна Корея заявила про випробування підводного ядерного дрона

КНДР заявила, що випробувала підводну систему ядерної зброї нібито у відповідь на спільні морські навчання Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.

Що відомо про підводний ядерний дрон КНДР

Випробування системи Haeil-5-23 — таку назву Північна Корея дала своїм підводним ударним безпілотникам, здатним нести ядерну зброю, — було проведено мозковим центром міністерства оборони у водах біля її східного узбережжя.

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Військово-морські сили трьох країн проводили свої триденні регулярні навчання до середи разом з американським авіаносцем "Карл Вінсон" у рамках зусиль щодо покращення відповіді на нові ядерні та ракетні загрози Пхеньяна.

Північнокорейське державне телебачення транслювало попередні випробування атмосферного вибуху, за якими спостерігали влада США та Південної Кореї, але повідомлення про підводну зброю не було незалежно перевірено.

Нову безпілотну систему під назвою Haeil, що означає цунамі, вперше випробували в березні 2023 року, і державні ЗМІ заявили, що вона мала на меті здійснювати таємні атаки у ворожих водах і знищувати ударні групи ВМС і основні операційні порти шляхом створення великої радіоактивної хвилі шляхом підводного вибуху.

Останнє повідомлення про підводне випробування відбулося через кілька днів після того, як Північна Корея запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності, яку Вашингтон, Сеул і Токіо засудили як серйозне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Що відомо про ядерну зброю в Північній Кореї

Раніше у КНДР ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". Зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

Ядерна зброя також може бути використана в "ситуації, що викликає катастрофічну кризу" у сфері безпеки північнокорейців.

У вересні 2023 року національні збори Північної Кореї ухвалили поправку до Конституції, згідно з якою країна повинна мати ядерну зброю.

Наприкінці листопада 2023 року у Міноборони Південної Кореї повідомляли, що КНДР почала відновлювати охоронні пости та розміщувати важку вогнепальну зброю вздовж кордону з Південною Кореєю після того, як фактично скасувала міжкорейську угоду про зниження військової напруги у 2018 році.