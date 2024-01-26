США готуються до "смертоносної акції" з боку КНДР

На переконання американської влади, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин найближчим часом може здійснити якусь "смертоносну акцію" проти Південної Кореї. Це стало причиною хвилювань в офіційному Вашингтоні.

КНДР може влаштувати “смертоносну акцію”

Про це дізналося американське видання New York Times від своїх інсайдерів.

Анонімні джерела видання попереджають, що нова більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і її потрібно сприймати серйозно.

Попри те, що у Вашингтоні поки не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові.

Кім може, наприклад, завдати ударів з артилерії по позиціях Південної Кореї, як це було у 2010 році. Тоді загинули військові з обох сторін, а також цивільні особи на Півдні, але обидві військові незабаром припинили вогонь. Поширити

Агресивні настрої північнокорейського диктатора стали очевидними після серії запусків крилатих ракет, випробування нового озброєння, а також відмови від ідеї мирного возз’єднання з Південною Кореєю.

Ба більше, інсайдери стверджують, що Кім Чен Ина "надихає" посилення співпраці з командою Путіна.

Водночас американські відомства поки не бачать ознак того, що КНДР готується до великої війни, зокрема через рішення передати РФ артилерійські боєприпаси і балістичні ракети. Поширити

КНДР може передати РФ ще більше балістики

Нещодавно також стало відомо, що у США та ЄС схвильовані через можливе зростання постачання Росії північнокорейських ракет та боєприпасів.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах. Поширити

На переконання американських посадовців, характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.