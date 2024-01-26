США готуються до "смертоносної акції" з боку КНДР

На переконання американської влади, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин найближчим часом може здійснити якусь "смертоносну акцію" проти Південної Кореї. Це стало причиною хвилювань в офіційному Вашингтоні.
КНДР може влаштувати “смертоносну акцію”
Про це дізналося американське видання New York Times від своїх інсайдерів.
Анонімні джерела видання попереджають, що нова більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і її потрібно сприймати серйозно.
Попри те, що у Вашингтоні поки не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові.
Агресивні настрої північнокорейського диктатора стали очевидними після серії запусків крилатих ракет, випробування нового озброєння, а також відмови від ідеї мирного возз’єднання з Південною Кореєю.
Ба більше, інсайдери стверджують, що Кім Чен Ина "надихає" посилення співпраці з командою Путіна.
КНДР може передати РФ ще більше балістики
Нещодавно також стало відомо, що у США та ЄС схвильовані через можливе зростання постачання Росії північнокорейських ракет та боєприпасів.
На переконання американських посадовців, характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-