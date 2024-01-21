КНДР є найбільшим постачальником зброї для армії РФ — Буданов

Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії. Без допомоги КНДР ситуація для Москви була б катастрофічною.

Буданов розповів про найбільшого постачальника РФ

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times коментуючи виробництво зброї в Росії, заявив, що РФ витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості.

Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах, — сказав керівник ГУР. Поширити

За словами Буданова, КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії.

Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути, — заявив він, додавши, що без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною. Поширити

Керівник ГУР також зазначив, що Росія хотіла б не покладатися на зовнішню допомогу. Буданов сказав, що "це завжди вважалося нижче їх, це приниження".

Як зазначив розвідник, ще одна проблема, яка стоїть перед Росією, — це жива сила. Москва втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати.

КНДР передала РФ ракети

Нагадаємо, нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.