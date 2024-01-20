Китайські чіпи допомагають РФ після її ослаблення у битві під Бахмутом — FT
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Китайські чіпи допомагають РФ після її ослаблення у битві під Бахмутом — FT

війна
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Джерело:  The Financial Times

Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов ставить під сумнів той факт, що КНДР допоможе Росії поповнювати свої втрати, це стосується і "снарядного голоду" агресора, і втрат серед особового складу. 

Китайські чіпи покращили становище армії Росії

Сили оборони показали здатність ефективно захищати території, — наголосив Буданов. 

Тим часом FT, посилаючись на західного чиновника, наголошує, що саме китайські чіпи допомагають Росії виготовляти свою зброю. 

Ці зусилля поставили їх у краще положення, ніж вони були після ослаблення у битві при Бахмуті у 2023 році, — сказали співрозмовники видання.

Які країни постачають запчастини РФ

Росії потрібні товари для продовження бойових дій. Йдеться про мікрочіпи, датчики, навігаційні системи для виробництва зброї. Зокрема, ракет "Кинджал", розвідувальних та ударних дронів, включно з "Шахедами".

Партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів з 2800, які були знайдені в уламках російської зброї на полі бою.

Детальний аналіз показників російської торгівлі показує, що за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, а Китай — 45%.

Найбільшим постачальником технологій для військових товарів стала американська компанія Intel, за нею йде китайська Huawei. Також у ТОП-10 увійшли американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.

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