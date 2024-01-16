Іран атакував ракетами дві бази бойовиків у Пакистані

Що відомо про атаку Ірану

Атаку націлили на район у пакистанській провінції Белуджистан, де розташовувалася одна з найбільших штаб-квартир “Джейш аль-Адль”.

Обидва штаби, як пише Tasnim, було знищено. Інших подробиць атаки не наводять.

До слова, “Джейш аль-Адль” або “Армія справедливості” — це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає «Джейш аль-Адль» терористичною організацією.

Минулого місяця «Джейш аль-Адль» взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іранській провінції Систан і Белуджистан, там загинули щонайменше 11 поліцейських. Це один із найбідніших регіонів Ірану, населений здебільшого сунітами белуджі — меншиною в переважно шиїтському Ірані. Угруповання називає своєю метою кращі умови життя для белуджі в Ірані.

Удар Ірану по іракському місту Ербіль

Нагадаємо, що 15 січня Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Зазначається, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США.

Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після "дуже жорстокого бомбардування". Внаслідок обстрілу міста Ербіл загинули не менше чотирьох людей.

Пізніше стало відомо, що під час атаки Ірану на місто Ербіль в Іраку загинув курдський бізнесмен Пешрав Дзейї та кілька членів його родини. Він володів кількома великими компаніями, серед яких Empire та Falcon Group.