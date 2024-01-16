США перехопили компоненти іранських ракет, які везли хуситам — фото

Що вдалося перехопити США

Як зазначили у командуванні США, судно з іранською зброєю перехопили 11 січня вночі.

Його штурмували морські котики США за підтримки вертольотів та дронів. Це сталося поблизу узбережжя Сомалі у міжнародних водах Аравійського моря.



USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis



On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 16, 2024

Вилучені предмети включають рушійні установки, системи наведення та боєголовки для балістичних ракет середньої дальності та протикорабельних крилатих ракет хуситів, а також компоненти, пов'язані з протиповітряною обороною, — уточнили військові США. Поширити

За даними Центрального командування США, подібну зброю хусити використовували для погроз та нападів на торгові судна у Червоному морі.

Це був перший випадок вилучення зброї, призначеної для хуситів, з моменту початку нападів бойовиків на судна у листопаді 2023 року.

Судно, яке перевозило зброю, було визнано небезпечним. Його затопили ВМС США. Питання про долю 14 членів екіпажу судна вирішуватиметься відповідно до міжнародного права.

Що відомо про хуситів та їхні атаки

Угрупування хуситів управляє більшою частиною заходу Ємену та контролює узбережжя Червоного моря.

Невдовзі після початку війни у Газі у жовтні 2023 року хусити почали завдавати ракетних та безпілотних ударів по цивільних суднах у Червоному морі.

19 листопада хусити за допомогою гелікоптера захопили автовоз Galaxy Leader, зафрахтований японською компанією, пов'язаною з ізраїльським бізнесменом, та викрали екіпаж.

18 грудня США оголосили про початок операції Prosperity Guardian (Страж процвітання) у відповідь на атаки хуситів. До 31 грудня вертольоти США обстріляли групу човнів з бойовиками, які намагалися піднятися на борт контейнеровоза.

9 січня військові кораблі США та Великої Британії збили 21 безпілотник і ракету, випущену хуситами.

Хуситів підтримує Іран, оскільки підтримує ХАМАС у війні в Газі.