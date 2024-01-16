США перехватили компоненты иранских ракет, которые везли хуситам – фото

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки перехватили иранское оружие, которое должны были доставить хуситам. Снабжение осуществляли с помощью судна.

Что удалось перехватить США

Как отметили в командовании США, судно с иранским оружием перехватили ночью 11 января.

Его штурмовали морские котики США при поддержке вертолетов и дронов. Это произошло у сомалийского побережья в международных водах Аравийского моря.

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USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis



On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 16, 2024

Изъятые предметы включают в себя движущие установки, системы наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет хуситов, а также компоненты, связанные с противовоздушной обороной, — уточнили военные США. Поделиться

По данным Центрального командования США, подобное оружие хуситы использовали для угроз и нападений на торговые суда в Красном море.

Это был первый случай изъятия оружия, предназначенного для хуситов, с начала нападений боевиков на суда в ноябре 2023 года.

Судно, перевозившее оружие, было признано опасным. Его затопили ВМС США. Вопрос о судьбе 14 членов экипажа судна будет решаться в соответствии с международным правом.

Что известно о хуситах и их атаках

Группировка хуситов управляет большей частью запада Йемена и контролирует побережье Красного моря.

Вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года хуситы начали наносить ракетные и беспилотные удары по гражданским судам в Красном море.

19 ноября хуситы с помощью вертолета захватили автовоз Galaxy Leader, зафрахтованный японской компанией, связанной с израильским бизнесменом, и угнали экипаж.

18 декабря США объявили о начале операции Prosperity Guardian (Страж процветания) в ответ на атаки хуситов. До 31 декабря вертолеты США обстреляли группу лодок с боевиками, пытавшимися подняться на борт контейнеровоза.

9 января военные корабли США и Великобритании сбили 21 беспилотник и ракету, выпущенную хуситами.

Хуситов поддерживает Иран, поскольку ХАМАС поддерживает в войне в Газе.