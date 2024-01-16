США перехватили компоненты иранских ракет, которые везли хуситам – фото

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки перехватили иранское оружие, которое должны были доставить хуситам. Снабжение осуществляли с помощью судна.
Что удалось перехватить США
Как отметили в командовании США, судно с иранским оружием перехватили ночью 11 января.
Его штурмовали морские котики США при поддержке вертолетов и дронов. Это произошло у сомалийского побережья в международных водах Аравийского моря.
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По данным Центрального командования США, подобное оружие хуситы использовали для угроз и нападений на торговые суда в Красном море.
Это был первый случай изъятия оружия, предназначенного для хуситов, с начала нападений боевиков на суда в ноябре 2023 года.
Судно, перевозившее оружие, было признано опасным. Его затопили ВМС США. Вопрос о судьбе 14 членов экипажа судна будет решаться в соответствии с международным правом.
Что известно о хуситах и их атаках
Группировка хуситов управляет большей частью запада Йемена и контролирует побережье Красного моря.
Вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года хуситы начали наносить ракетные и беспилотные удары по гражданским судам в Красном море.
19 ноября хуситы с помощью вертолета захватили автовоз Galaxy Leader, зафрахтованный японской компанией, связанной с израильским бизнесменом, и угнали экипаж.
18 декабря США объявили о начале операции Prosperity Guardian (Страж процветания) в ответ на атаки хуситов. До 31 декабря вертолеты США обстреляли группу лодок с боевиками, пытавшимися подняться на борт контейнеровоза.
9 января военные корабли США и Великобритании сбили 21 беспилотник и ракету, выпущенную хуситами.
Хуситов поддерживает Иран, поскольку ХАМАС поддерживает в войне в Газе.
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