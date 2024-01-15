Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету йеменских хуситов

По данным американских военных, противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону действовавшего в южной части Красного моря эсминца USS Laboon (DDG 58).
Уничтожена еще одна противокорабельная ракета хуситов
Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону американского эсминца, действовавшего в южной части Красного моря.
Об этом сообщает Центральное Командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) в сети Х (бывший Twitter).
По данным американских военных, противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону действовавшего в южной части Красного моря эсминца USS Laboon (DDG 58).
Ранее в воскресенье хуситы пожаловались, что самолеты США пролетали вблизи йеменского воздушного пространства и прибрежных районов.
Отмечается, что кризис в Красном море усугубил беспокойство по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке за пределами Газы.
Что происходит в Красном море
В ноябре 2023 года военизированная группировка шиитов-зейдитов, также известная как "йеменские хуситы", начала атаки на гражданские суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, последние поддерживают йеменские боевики и Иран.
10 января хуситы провели одну из самых масштабных атак в Красном море за последние месяцы. Военно-морские силы США сбили 24 ракеты и БПЛА боевиков, запущенных с территории Йемена.
В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли совместные удары по объектам хуситов на территории Йемена.
В операции были вовлечены самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы учения боевиков. Было поражено 60 целей в 16 местах.
Однако, несмотря на это, хуситы все еще могут продолжать атаковать корабли.
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