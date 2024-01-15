Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету йеменских хуситов

По данным американских военных, противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону действовавшего в южной части Красного моря эсминца USS Laboon (DDG 58).

Уничтожена еще одна противокорабельная ракета хуситов

Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону американского эсминца, действовавшего в южной части Красного моря.

Об этом сообщает Центральное Командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) в сети Х (бывший Twitter).

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

По данным американских военных, противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону действовавшего в южной части Красного моря эсминца USS Laboon (DDG 58).

14 января примерно в 16:45 (по местному времени) ракета была сбита в районе побережья Худейды истребителями США. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет, – говорится в сообщении CENTCOM. Поделиться

Ранее в воскресенье хуситы пожаловались, что самолеты США пролетали вблизи йеменского воздушного пространства и прибрежных районов.

Отмечается, что кризис в Красном море усугубил беспокойство по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке за пределами Газы.

Что происходит в Красном море

В ноябре 2023 года военизированная группировка шиитов-зейдитов, также известная как "йеменские хуситы", начала атаки на гражданские суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, последние поддерживают йеменские боевики и Иран.

10 января хуситы провели одну из самых масштабных атак в Красном море за последние месяцы. Военно-морские силы США сбили 24 ракеты и БПЛА боевиков, запущенных с территории Йемена.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли совместные удары по объектам хуситов на территории Йемена.

В операции были вовлечены самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы учения боевиков. Было поражено 60 целей в 16 местах.

Однако, несмотря на это, хуситы все еще могут продолжать атаковать корабли.