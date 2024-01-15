Винищувач США збив протикорабельну крилату ракету єменських хуситів

За даними американських військових, протикорабельна крилата ракета була випущена з підтримуваних Іраном районів бойовиків-хуситів у Ємені в бік есмінця USS Laboon (DDG 58), який діяв у південній частині Червоного моря.

Знищено ще одну протикорабельну ракету хуситів

Винищувач США збив протикорабельну крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік американського есмінця, який діяв у південній частині Червоного моря.

Про це повідомляє Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) у мережі Х (колишній Twitter).

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

За даними американських військових, протикорабельна крилата ракета була випущена з підтримуваних Іраном районів бойовиків-хуситів у Ємені в бік есмінця USS Laboon (DDG 58), який діяв у південній частині Червоного моря.

14 січня приблизно о 16:45 (за місцевим часом) ракета була збита в районі узбережжя Худейди винищувачами США. Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає, – йдеться у повідомленні CENTCOM. Поширити

Раніше в неділю хусити поскаржилися, що літаки США пролітали поблизу єменського повітряного простору та прибережних районів.

Зазначається, що криза в Червоному морі посилила занепокоєння з приводу ширшого конфлікту на Близькому Сході за межами Гази.

Що відбувається в Червоному морі

У листопаді 2023 року воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, також відоме як "єменські хусити", розпочало атаки на цивільні судна у Червоному морі, що мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, останніх підтримують єменські бойовики та Іран.

10 січня хусити провели одну з наймасштабніших атак у Червоному морі за останні місяці. Військово-морські сили США збили 24 ракети й БпЛА бойовиків, запущених з території Ємену.

У ніч на 12 січня збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів, завдали спільних ударів по об'єктах хуситів на території Ємену.

В операції були залучені літаки й кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання бойовиків. Було вражено 60 цілей у 16 місцях.

Однак попри це, хусити все ще можуть продовжувати атакувати кораблі.