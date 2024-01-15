Хуситы ударили ракетой по грузовому судну США в Красном море

Йеменские хуситы нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой по сухогрузу Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США. Сообщений о пострадавших или значительных повреждениях нет.
Хуситы атаковали американский корабль
Reuters сообщает об инциденте со ссылкой на Центральное командование США.
Оператор судна Eagle Bulk Shipping, базирующийся в США, сообщил, что в него попал «неупознанный снаряд», когда он проплывал в 100 милях от Аденского залива. Грузовой трюм получил незначительные повреждения, а моряки не пострадали.
Поддерживаемые Ираном хуситы, контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене, атакуют коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем или направляются в израильские порты.
Эти действия, как утверждают, направлены на поддержку палестинцев и ХАМАС в войне в Газе.
На минувшей неделе американские и британские силы нанесли десятки воздушных и морских ударов по объектам хуситов в Йемене.
Хуситы в ответ пообещали продолжать атаки в Красном море.
Что известно о хуситах и их атаках
Группировка хуситов управляет большей частью запада Йемена и контролирует побережье Красного моря.
Вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года хуситы начали наносить ракетные и беспилотные удары по гражданским судам в Красном море.
19 ноября хуситы с помощью вертолета захватили автовоз Galaxy Leader, зафрахтованный японской компанией, связанной с израильским бизнесменом, и угнали экипаж.
18 декабря США объявили о начале операции Prosperity Guardian (Страж процветания) в ответ на атаки хуситов. До 31 декабря вертолеты США обстреляли группу лодок с боевиками, пытавшимися подняться на борт контейнеровоза.
9 января военные корабли США и Великобритании сбили 21 беспилотник и ракету, выпущенную хуситами.
Хуситов поддерживает Иран, поскольку ХАМАС поддерживает в войне в Газе.
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