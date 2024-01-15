Хуситы ударили ракетой по грузовому судну США в Красном море

Йеменские хуситы нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой по сухогрузу Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США. Сообщений о пострадавших или значительных повреждениях нет.

Хуситы атаковали американский корабль

Reuters сообщает об инциденте со ссылкой на Центральное командование США.

Оператор судна Eagle Bulk Shipping, базирующийся в США, сообщил, что в него попал «неупознанный снаряд», когда он проплывал в 100 милях от Аденского залива. Грузовой трюм получил незначительные повреждения, а моряки не пострадали.

В результате удара судно получило небольшие повреждения грузового трюма, но оно стабильно и продолжает путь из этого района, — говорится в заявлении Eagle Bulk. Поделиться

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

Поддерживаемые Ираном хуситы, контролирующие большую часть побережья Красного моря в Йемене, атакуют коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем или направляются в израильские порты.

Эти действия, как утверждают, направлены на поддержку палестинцев и ХАМАС в войне в Газе.

На минувшей неделе американские и британские силы нанесли десятки воздушных и морских ударов по объектам хуситов в Йемене.

Хуситы в ответ пообещали продолжать атаки в Красном море.

Что известно о хуситах и их атаках

Группировка хуситов управляет большей частью запада Йемена и контролирует побережье Красного моря.

Вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года хуситы начали наносить ракетные и беспилотные удары по гражданским судам в Красном море.

19 ноября хуситы с помощью вертолета захватили автовоз Galaxy Leader, зафрахтованный японской компанией, связанной с израильским бизнесменом, и угнали экипаж.

18 декабря США объявили о начале операции Prosperity Guardian (Страж процветания) в ответ на атаки хуситов. До 31 декабря вертолеты США обстреляли группу лодок с боевиками, пытавшимися подняться на борт контейнеровоза.

9 января военные корабли США и Великобритании сбили 21 беспилотник и ракету, выпущенную хуситами.

Хуситов поддерживает Иран, поскольку ХАМАС поддерживает в войне в Газе.