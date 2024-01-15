Хусити вдарили ракетою по вантажному судну США у Червоному морі

Єменські хусити завдали удару протикорабельною балістичною ракетою по суховантажному судну Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США. Повідомлень про постраждалих чи значні пошкодження немає.

Хусити атакували американський корабель

Reuters повідомляє про інцидент з посиланням на Центральне командування США.

Оператор судна Eagle Bulk Shipping, що базується в США, повідомив, що в нього влучив «невпізнаний снаряд», коли він пропливав на відстані 100 миль від Аденської затоки. Вантажний трюм отримав незначні пошкодження, а моряки не постраждали.

В результаті удару судно зазнало невеликих пошкоджень вантажного трюму, але воно стабільне і продовжує шлях з цього району, — йдеться в заяві Eagle Bulk. Поширити

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

Підтримувані Іраном хусити, які контролюють більшу частину узбережжя Червоного моря в Ємені, атакують комерційні судна, які, на їхню думку, пов’язані з Ізраїлем або прямують до ізраїльських портів.

Ці дії, як вони стверджують, спрямовані на підтримку палестинців та ХАМАС у війні у Газі.

Минулого тижня американські та британські сили завдали десятки повітряних і морських ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

Хусити у відповідь на це пообіцяли продовжувати атаки в Червоному морі.

Що відомо про хуситів та їхні атаки

Угрупування хуситів управляє більшою частиною заходу Ємену та контролює узбережжя Червоного моря.

Невдовзі після початку війни у Газі у жовтні 2023 року хусити почали завдавати ракетних та безпілотних ударів по цивільних суднах у Червоному морі.

19 листопада хусити за допомогою гелікоптера захопили автовоз Galaxy Leader, зафрахтований японською компанією, пов'язаною з ізраїльським бізнесменом, та викрали екіпаж.

18 грудня США оголосили про початок операції Prosperity Guardian (Страж процвітання) у відповідь на атаки хуситів. До 31 грудня вертольоти США обстріляли групу човнів з бойовиками, які намагалися піднятися на борт контейнеровоза.

9 січня військові кораблі США та Великої Британії збили 21 безпілотник і ракету, випущену хуситами.

Хуситів підтримує Іран, оскільки підтримує ХАМАС у війні в Газі.