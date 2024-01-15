Хусити вдарили ракетою по вантажному судну США у Червоному морі

Єменські хусити завдали удару протикорабельною балістичною ракетою по суховантажному судну Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США. Повідомлень про постраждалих чи значні пошкодження немає.
Хусити атакували американський корабель
Reuters повідомляє про інцидент з посиланням на Центральне командування США.
Оператор судна Eagle Bulk Shipping, що базується в США, повідомив, що в нього влучив «невпізнаний снаряд», коли він пропливав на відстані 100 миль від Аденської затоки. Вантажний трюм отримав незначні пошкодження, а моряки не постраждали.
Підтримувані Іраном хусити, які контролюють більшу частину узбережжя Червоного моря в Ємені, атакують комерційні судна, які, на їхню думку, пов’язані з Ізраїлем або прямують до ізраїльських портів.
Ці дії, як вони стверджують, спрямовані на підтримку палестинців та ХАМАС у війні у Газі.
Минулого тижня американські та британські сили завдали десятки повітряних і морських ударів по об’єктах хуситів у Ємені.
Хусити у відповідь на це пообіцяли продовжувати атаки в Червоному морі.
Що відомо про хуситів та їхні атаки
Угрупування хуситів управляє більшою частиною заходу Ємену та контролює узбережжя Червоного моря.
Невдовзі після початку війни у Газі у жовтні 2023 року хусити почали завдавати ракетних та безпілотних ударів по цивільних суднах у Червоному морі.
19 листопада хусити за допомогою гелікоптера захопили автовоз Galaxy Leader, зафрахтований японською компанією, пов'язаною з ізраїльським бізнесменом, та викрали екіпаж.
18 грудня США оголосили про початок операції Prosperity Guardian (Страж процвітання) у відповідь на атаки хуситів. До 31 грудня вертольоти США обстріляли групу човнів з бойовиками, які намагалися піднятися на борт контейнеровоза.
9 січня військові кораблі США та Великої Британії збили 21 безпілотник і ракету, випущену хуситами.
Хуситів підтримує Іран, оскільки підтримує ХАМАС у війні в Газі.
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