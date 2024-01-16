Иран атаковал ракетами две базы боевиков в Пакистане

Что известно об атаке Ирана

Атаку нацелили на район в пакистанской провинции Белуджистан, где располагалась одна из крупнейших штаб-квартир "Джейш аль-Адль".

Оба штаба, как пишет Tasnim, были уничтожены. Других подробностей атаки не приводят.

К слову, "Джейш аль-Адль" или "Армия справедливости" — это суннитская боевая группировка. Тегеран считает "Джейш аль-Адль" террористической организацией.

В прошлом месяце "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской провинции Систан и Белуджистан, там погибли по меньшей мере 11 полицейских. Это один из самых бедных регионов Ирана, населенный в основном суннитами белуджи — меньшинством в основном шиитском Иране. Группировка называет своей целью лучшие условия жизни для белуджи в Иране.

Удар Ирана по иракскому городу Эрбиль

Напомним, что 15 января Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серии ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США.

Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". В результате обстрела города Эрбил погибли не менее четырех человек.

Позже стало известно, что во время атаки Ирана на город Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Он владел несколькими крупными компаниями, в том числе Empire и Falcon Group.