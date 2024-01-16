Иран ударил ракетами по объектам США в Ираке — видео

Революционная гвардия Ирана утверждает, что совершила атаку баллистическими ракетами на "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" возле города Эрбиль в Ираке. Однако на самом деле она атаковала американские объекты.

Иран бросил новый вызов США: что известно

Как удалось узнать журналистам, первые взрывы прогримели примерно в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля в полуавтономном Курдистане.

Что важно понимать, иранские ракеты падали вблизи консульства США, а также жилых домов гражданского населения.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на совет безопасности правительства Курдистана сообщило о четырех убитых мирных жителях и шести раненых.

Среди погибших – курдский бизнесмен-мультимиллионер Пешрав Дизайи и члены его семьи, по крайней мере, одна ракета попала в их дом. Поделиться

Кроме того, указано, в результате атаки Ирана не пострадал ни один гражданин США.

По словам представителей власти Ирака, бомбардировка была очень сильной - Иран атаковал ракетами и дронами восемь объектов вблизи американского консульства.

Хуситы снова атакуют судна США

Вечером 15 января появилась информация о том, что йеменские хуситы ударили противокорабельной баллистической ракетой по сухогрузу Gibraltar Eagle, который принадлежит и эксплуатируется США.

Согласно последним данным, никто не погиб и не пострадал.

В результате удара судно получило небольшие повреждения грузового трюма, но оно стабильно и продолжает путь из этого района, — сказано в заявлении Eagle Bulk. Поделиться

Что важно понимать, поддерживаемые Ираном хуситы начали активно атаковать коммерческие суда, которые якобы связаны с Израилем или направляются в израильские порты.

По словам террористов, таким образом, они хотят поддержать палестинцев и ХАМАС на фоне войны в Газе.

На прошлой неделе США, Великобритания и союзники нанесли десятки воздушных и морских ударов по объектам хуситов в Йемене.