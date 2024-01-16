Иран ударил ракетами по объектам США в Ираке — видео

Революционная гвардия Ирана утверждает, что совершила атаку баллистическими ракетами на "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" возле города Эрбиль в Ираке. Однако на самом деле она атаковала американские объекты.
Иран бросил новый вызов США: что известно
Как удалось узнать журналистам, первые взрывы прогримели примерно в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля в полуавтономном Курдистане.
Что важно понимать, иранские ракеты падали вблизи консульства США, а также жилых домов гражданского населения.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на совет безопасности правительства Курдистана сообщило о четырех убитых мирных жителях и шести раненых.
Кроме того, указано, в результате атаки Ирана не пострадал ни один гражданин США.
По словам представителей власти Ирака, бомбардировка была очень сильной - Иран атаковал ракетами и дронами восемь объектов вблизи американского консульства.
Хуситы снова атакуют судна США
Вечером 15 января появилась информация о том, что йеменские хуситы ударили противокорабельной баллистической ракетой по сухогрузу Gibraltar Eagle, который принадлежит и эксплуатируется США.
Согласно последним данным, никто не погиб и не пострадал.
Что важно понимать, поддерживаемые Ираном хуситы начали активно атаковать коммерческие суда, которые якобы связаны с Израилем или направляются в израильские порты.
По словам террористов, таким образом, они хотят поддержать палестинцев и ХАМАС на фоне войны в Газе.
На прошлой неделе США, Великобритания и союзники нанесли десятки воздушных и морских ударов по объектам хуситов в Йемене.
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