Российское и иранское оружие имеет более 2 тыс иностранных компонентов — НАПК

Единая база иностранных компонентов в оружии насчитывает более 2 тыс компонентов, используемых Россией и Ираном во многих видах вооружения и военной техники.

Детали иностранного производства в российском и иранском вооружении: что известно

Единая база иностранных компонентов в оружии РФ и Ирана насчитывает 2 тыс компонентов.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

Это первая в мире открытая база данных иностранных компонентов в оружии. Она насчитывает более 2 тыс компонентов, которые используются Россией и Ираном в разного рода БПЛА, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники, - отметил он. Поделиться

По словам Новикова, в базе есть информация о виде вооружения, о производителе, а также о технических характеристиках каждого компонента, «поэтому каждый, от журналиста-расследователя до иностранного чиновника, сможет собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепи поставок, привлечь соучастников этой войны к ответственности».

Таким образом, НАПК идентифицирует компании, поставляющие электронные компоненты в РФ, усиливая военный потенциал государства-террориста. База постоянно обновляется, – подчеркнул глава НАПК. Поделиться

Какие страны снабжают запчасти РФ

России требуются товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

Партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.

Подробный анализ показателей российской торговли показывает, что за первые 10 месяцев прошлого года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай – 45%.

Крупнейшим поставщиком технологий для военных товаров стала американская компания Intel, за ней следует китайская Huawei. Также в ТОП-10 вошли американские компании – Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.