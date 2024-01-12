Politico назвало крупнейших поставщиков военных запчастей для РФ

России в значительной степени удается обходить санкции в отношении технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Какие страны снабжают запчасти РФ

Как отмечает издание, России требуются товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

Партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.

Подробный анализ показателей российской торговли показывает, что за первые 10 месяцев прошлого года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай – 45%.

Крупнейшим поставщиком технологий для военных товаров стала американская компания Intel, за ней следует китайская Huawei. Также в ТОП-10 вошли американские компании – Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.

Фото — politico.eu

Исследования показывают, что России удалось реконфигурировать свои цепочки поставок. Больше всего поставок теперь идет из Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ.

Аналитики советуют штрафовать тех, кто нарушает или обходит санкции против РФ, устранить пробелы в политике контроля за экспортом и бороться с лазейками через третьи страны.

В российских ракетах Х-59 нашли 42 иностранных деталя

Национальное агентство по предотвращению коррупции дополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии 42 новыми деталями российских авиационных ракет типа "Х-59".

В органе отметили, что именно этими ракетами в сочетании с дронами-камикадзе Shahed Россия начала регулярно атаковать в последнее время.

4 января 2024 года Россия ударила этой ракетой по объекту энергетики в Кропивницком, в результате чего погиб один человек и еще восемь были ранены.