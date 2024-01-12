Politico назвало найбільших постачальників військових запчастин для РФ

Росії значною мірою вдається обходити санкції щодо технологій. Це дозволяє Москві виготовляти зброю та продовжувати війну проти України.

Які країни постачають запчастини РФ

Як зазначає видання, Росії потрібні товари для продовження бойових дій. Йдеться про мікрочіпи, датчики, навігаційні системи для виробництва зброї. Зокрема, ракет "Кинджал", розвідувальних та ударних дронів, включно з "Шахедами".

Партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів з 2800, які були знайдені в уламках російської зброї на полі бою.

Детальний аналіз показників російської торгівлі показує, що за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, а Китай — 45%.

Найбільшим постачальником технологій для військових товарів стала американська компанія Intel, за нею йде китайська Huawei. Також у ТОП-10 увійшли американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.

Фото — politico.eu

Дослідження показують, що Росії вдалося реконфігурувати свої ланцюжки постачання. Найбільше постачань тепер йде з Китаю, Гонконгу, Туреччини та ОАЕ.

Аналітики радять штрафувати тих, хто порушує чи обходить санкції проти РФ, усунути прогалини у політиці контролю за експортом і боротися з лазівками через треті країни.

У російських ракетах Х-59 знайшли 42 іноземні деталі

Національне агентство з питань запобігання корупції доповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї 42 новими деталями російських авіаційних ракет типу "Х-59".

В органі зазначили, що саме цими ракетами, у поєднанні з дронами-камікадзе Shahed, Росія почала регулярно атакувати останнім часом.

4 січня 2024 року Росія вдарила цією ракетою по об'єкту енергетики у Кропивницькому, внаслідок чого загинула одна людина та ще восьмеро були поранені.