РФ зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію через санкції — Bloomberg

Імпорт сирої нафти в Індію з Росії впав через проблеми з платежами. Цьому сприяли санкції з боку Заходу.
РФ зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію
Аналітики вказують, що нафта сорту "Сокіл" не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.
Що стало причиною проблем
Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували у "Сокола" в середньому 140 000 барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного такого вантажу.
ТОВ "Сахалін-1", що видобуває нафту на Далекому Сході РФ, не змогло відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб дозволити покупцям платити в дирхамах. Провідний аналітик із сировини компанії Kpler Віктор Катона заявив, що з шести танкерів, які простоюють біля узбережжя Індії, два вказали, що можуть змінити маршрут до Китаю.
Торгівля РФ з Індією триватиме
Bloomberg пише, що торгівля нафтою сорту "Сокіл" між Росією та Індією, найімовірніше, продовжиться.
За весь 2023 рік імпорт нафти Індії з Росії збільшився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 1,79 мільйона барелів на день, тоді як імпорт нафти з Іраку, другого за величиною постачальника, скоротився на 11% до 908 000 барелів на день.
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