РФ зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію через санкції — Bloomberg
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РФ зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію через санкції — Bloomberg

нафта
Джерело:  Bloomberg

Імпорт сирої нафти в Індію з Росії впав через проблеми з платежами. Цьому сприяли санкції з боку Заходу.

РФ зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію

Після зростання до рекордного рівня у 2,15 мільйона барелів на день у травні імпорт нафти з Росії коливався в бік зниження, різко знизившись у період з листопада до грудня до 1,48 мільйона барелів на день минулого місяця, - йдеться в матеріалі.

Аналітики вказують, що нафта сорту "Сокіл" не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.

Що стало причиною проблем

Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували у "Сокола" в середньому 140 000 барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного такого вантажу.

ТОВ "Сахалін-1", що видобуває нафту на Далекому Сході РФ, не змогло відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб дозволити покупцям платити в дирхамах. Провідний аналітик із сировини компанії Kpler Віктор Катона заявив, що з шести танкерів, які простоюють біля узбережжя Індії, два вказали, що можуть змінити маршрут до Китаю.

Торгівля РФ з Індією триватиме

Bloomberg пише, що торгівля нафтою сорту "Сокіл" між Росією та Індією, найімовірніше, продовжиться.

Три додаткових операції з перевалки вантажів "Сокіл" із судна на судно і три нових вантажі - NS "Антарктика", "Ягуар", "Східний проспект" - тепер вказують Індію як кінцевий пункт призначення, - пише видання.

За весь 2023 рік імпорт нафти Індії з Росії збільшився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 1,79 мільйона барелів на день, тоді як імпорт нафти з Іраку, другого за величиною постачальника, скоротився на 11% до 908 000 барелів на день.

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