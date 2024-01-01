РФ столкнулась с проблемами при экспорте нефти в Индию из-за санкций — Bloomberg

Импорт сырой нефти в Индию из России упал из-за проблем с платежами. Этому способствовали санкции со стороны Запада.
РФ столкнулась с проблемами при экспорте нефти в Индию
Аналитики указывают, что нефть сорта "Сокол" не могла быть поставлена из-за проблем с оплатой на фоне ужесточения санкций.
Что стало причиной проблем
Индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые в 2023 году покупали у "Сокола" в среднем 140 000 баррелей в день, в прошлом месяце не смогли получить ни одного такого груза.
ООО "Сахалин-1", добывающее нефть на Дальнем Востоке РФ, не смогло открыть банковский счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы разрешить покупателям платить в дирхамах. Ведущий аналитик по сырью компании Kpler Виктор Катона заявил, что из шести танкеров, простаивающих у побережья Индии, два указали, что могут изменить маршрут в Китай.
Торговля РФ с Индией будет продолжаться
Bloomberg пишет, что торговля нефтью сорта "Сокол" между Россией и Индией, вероятнее всего, продолжится.
За весь 2023 год импорт нефти из России увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,79 миллиона баррелей в день, тогда как импорт нефти из Ирака, второго по величине поставщика, сократился на 11% до 908 000 баррелей на день. день.
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