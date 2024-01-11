РФ вийшла на виробництво 2 млн боєприпасів на рік — Скібіцький

Росія вийшла на показник виробництва у 2 млн снарядів на рік у калібрах 122-мм та 152-мм. Проте є дефіцит боєприпасів, який вони покривають через КНДР та інші країни.

РФ вийшла на виробництво 2 млн боєприпасів на рік

За словами розвідника, РФ виконала оборонне замовлення, яке було поставлене оборонно-промисловому комплексу на 2023 рік.

Вони вийшли на 2 млн боєприпасів, які вони можуть виготовляти власними силами на рік. Мається на увазі 122-мм та 152-мм артилерійських боєприпасів, — повідомив Вадим Скібіцький. Поширити

Проте він додав, що протягом 2023 року РФ мала дефіцит снарядів. Спочатку Москва купувала боєприпаси в Білорусі, Ірані і зараз в КНДР. Отримання 500 тисяч боєприпасів з різних країн дозволило РФ виконати план Міноборони для ведення бойових дій. Проте надалі розширення боєприпасів має низку проблем.

Перше — виробничі потужності. Для того, щоб їх наростити потрібні верстати, обладнання відповідне. Друге — підготовлений персонал. Спеціалісти, які здатні виготовляти не тільки боєприпаси, а й інше високоточне озброєння. Третє — це компоненти: порох, підривники. Їх має виробляти або Російська Федерація або їх треба купувати в інших країнах, — заявив офіцер. Поширити

За оцінками української розвідки, дефіцит у 500 тисяч боєприпасів на рік в окупантів залишатиметься. У питанні виробництва снарядів в Україні, все залежить від західних партнерів. Понад рік минув із засідання "Рамштайну", коли обговорювалась потреба нарощування виробництва країнами-партнерами. Європейська оборонка нарощує спроможності, але поступово.

Sky News назвали переваги РФ у війні проти України

Після майже двох років повномасштабної війни РФ проти України в обидвох сторін закінчують боєприпаси. Проте у Кремля є перевага, якої немає у Києва без західної допомоги — здатність до переозброєння.

Високоінтенсивний конфлікт виснажує запаси боєприпасів як в України, так і у РФ. Український наступ влітку не призвів до суттєвих змін на лінії зіткнення, а відтак обидві сторони потребують більшої вогневої потужності для перемоги. У видані стверджують, що ні Київ, ні Москва не мають боєприпасів, щоб задовольнити потреби у війні на виснаження.

Україна не може зрівнятися з російськими запасами озброєнь, але Західна допомога зосередилась на високотехнологічному озброєнні, яке надало ЗСУ можливість завдавати високоточних ударів по військових цілях. Проте здебільшого такі зразки озброєння передавались зі складів, бо жодна країна не може собі дозволити мати більше зброї, ніж їм потрібно, стверджують журналісти. Окрім того, такі постачання збільшують ризики для країни-донора. Тому допомога Україні надавалась обмеженими темпами.

РФ зі свого боку звернулась до КНДР за боєприпасами та балістичними ракетами, а до Ірану за БПЛА та іншою зброєю. До того ж Кремль продовжує заробляти на продажу нафти, що дозволяє переводити оборонку на військові рейки та швидко переозброюватись.

Український оборонно-промисловий комплекс у виданні назвали "молодим" й дуже вразливим до російських ракетних атак. Також ВВП України менший за російський в рази. Глобально Київ не може конкурувати у купівельній спроможності з Кремлем. Що залишається Україні в такому випадку? Без значної та довготривалої допомоги Заходу Київ буде приреченим, вважають у виданні.

Проте є вихід. Захід має значно більший потенціал в оборонці, який треба мобілізувати. Політичної підтримки України із Заходу наразі достатньо, але треба її підкріпити колективними фінансовими зобовʼязаннями.