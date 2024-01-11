РФ вышла на производство 2 млн боеприпасов в год — Скибицкий

Россия вышла на показатель производства в 2 млн снарядов в год в калибрах 122-мм и 152-мм. Однако существует дефицит боеприпасов, который они покрывают через КНДР и другие страны.

РФ вышла на производство 2 млн боеприпасов в год

По словам разведчика, РФ выполнила оборонный заказ, который был поставлен оборонно-промышленному комплексу на 2023 год.

Они вышли на 2 млн боеприпасов, которые они могут производить собственными силами в год. Имеется в виду 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы, — сообщил Вадим Скибицкий. Поделиться

Однако он добавил, что в течение 2023 года у РФ был дефицит снарядов. Сначала Москва покупала боеприпасы в Белоруссии, Иране и сейчас в КНДР. Получение 500 тысяч боеприпасов из разных стран позволило РФ выполнить план Минобороны по ведению боевых действий. Однако в дальнейшем расширение боеприпасов имеет ряд проблем.

Первое — производственные мощности. Для того чтобы их нарастить нужные станки, оборудование соответствующее. Второе — подготовленный персонал. Специалисты, которые способны производить не только боеприпасы, но и другое высокоточное вооружение. Третье — это компоненты: порох, взрыватели. Их должна производить либо Российская Федерация, либо их нужно покупать в других странах, — заявил офицер. Поделиться

По оценкам украинской разведки, дефицит в 500 тысяч боеприпасов в год у окупантов будет оставаться. В вопросе производства снарядов в Украине все зависит от западных партнеров. Больше года прошел с заседания "Рамштайна", когда обсуждалась необходимость наращивания производства странами-партнерами. Европейская оборонка увеличивает возможности, но равномерно.

Sky News назвали преимущества РФ в войне против Украины

После почти двух лет полномасштабной войны РФ против Украины у обеих сторон заканчивают боеприпасы. Однако у Кремля есть преимущество, которое нет у Киева без западной помощи — способность к перевооружению.

Высокоинтенсивный конфликт истощает запасы боеприпасов как у Украины, так и у РФ. Украинское наступление летом не привело к существенным изменениям на линии столкновения, поэтому обе стороны нуждаются в большей огневой мощи для победы. В издании утверждают, что ни в Киеве, ни в Москве нет боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности в войне на истощение.

Украина не может сравниться с российскими запасами вооружений, но Западная помощь сосредоточилась на высокотехнологичном вооружении, которое предоставило ВСУ возможность наносить высокоточные удары по военным целям. Однако в большинстве своем такие образцы вооружения передавались со складов, потому что ни одна страна не может себе позволить иметь больше оружия, чем им нужно, утверждают журналисты. Кроме того, такие поставки увеличивают риски для страны-донора. Поэтому помощь Украине оказывалась ограниченными темпами.

РФ со своей стороны обратилась в КНДР за боеприпасами и баллистическими ракетами, а в Иран за БПЛА и другим оружием. К тому же Кремль продолжает зарабатывать на продаже нефти, что позволяет переводить оборонку на военные рельсы и быстро перевооружаться.

Украинский оборонно-промышленный комплекс в издании назвали "молодым" и очень уязвимым к российским ракетным атакам. Также ВВП Украины меньше российского в разы. Глобально Киев не может конкурировать в покупательной способности с Кремлем. Что остается Украине в таком случае? Без значительной и долговременной помощи Запада Киев будет обречен, считают в издании.

Однако есть выход. Запад имеет значительно больший потенциал в защитнике, который нужно мобилизовать. Политической поддержки Украины с Запада достаточно, но нужно ее подкрепить коллективными финансовыми обязательствами.