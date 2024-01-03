РФ планує використати Узбекистан для обходу санкцій — ЦНС

За даними національного спротиву, росіяни планують створити і фінансувати підставні компанії в Узбекистані для закупівлі електроніки до БпЛА в обхід запровадженим санкціям.
Як Росія планує використати Узбекистан
У спротиві нагадують, що 26 грудня 2023 року у рамках зустрічі лідерів країн СНД російський диктатор Володимир Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану.
Зокрема, зазначають у спротиві, досягнуто попередніх домовленостей щодо створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом.
Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі.
Та за даними Центру спротиву, фактично, створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій.
А також підприємств для збору БпЛА, які складатимуть з іноземних електронних компонентів.
Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки російських оборонних підприємств. Зокрема, до "Казанського заводу "Электроприбор", "заводу Элекон", "Стелла-К" та інші.
Також Росія планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів.
Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій.
РФ зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію
Аналітики вказують, що нафта сорту "Сокіл" не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.
Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували у "Сокола" в середньому 140 000 барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного такого вантажу.
ТОВ "Сахалін-1", що видобуває нафту на Далекому Сході РФ, не змогло відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб дозволити покупцям платити в дирхамах. Провідний аналітик із сировини компанії Kpler Віктор Катона заявив, що з шести танкерів, які простоюють біля узбережжя Індії, два вказали, що можуть змінити маршрут до Китаю.
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