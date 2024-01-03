РФ планує використати Узбекистан для обходу санкцій — ЦНС

За даними національного спротиву, росіяни планують створити і фінансувати підставні компанії в Узбекистані для закупівлі електроніки до БпЛА в обхід запровадженим санкціям.

Як Росія планує використати Узбекистан

У спротиві нагадують, що 26 грудня 2023 року у рамках зустрічі лідерів країн СНД російський диктатор Володимир Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану.

Зокрема, зазначають у спротиві, досягнуто попередніх домовленостей щодо створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом.

Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі.

Та за даними Центру спротиву, фактично, створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій.

А також підприємств для збору БпЛА, які складатимуть з іноземних електронних компонентів.

Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки російських оборонних підприємств. Зокрема, до "Казанського заводу "Электроприбор", "заводу Элекон", "Стелла-К" та інші.

Також Росія планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів.

Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій.

РФ зіткнулася з проблемами під час експорту нафти в Індію

Після зростання до рекордного рівня у 2,15 мільйона барелів на день у травні імпорт нафти з Росії коливався в бік зниження, різко знизившись у період з листопада до грудня до 1,48 мільйона барелів на день минулого місяця, - йдеться в матеріалі. Поширити

Аналітики вказують, що нафта сорту "Сокіл" не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.

Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували у "Сокола" в середньому 140 000 барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного такого вантажу.

ТОВ "Сахалін-1", що видобуває нафту на Далекому Сході РФ, не змогло відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб дозволити покупцям платити в дирхамах. Провідний аналітик із сировини компанії Kpler Віктор Катона заявив, що з шести танкерів, які простоюють біля узбережжя Індії, два вказали, що можуть змінити маршрут до Китаю.