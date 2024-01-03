РФ планирует использовать Узбекистан для обхода санкций — ЦНС

По данным национального сопротивления, россияне планируют создать и финансировать подставные компании в Узбекистане для закупки электроники в БПЛА в обход введенным санкциям.
Как Россия планирует использовать Узбекистан
В сопротивлении напоминают, что 26 декабря 2023 г. в рамках встречи лидеров стран СНГ российский диктатор Владимир Путин обсудил условия сотрудничества с высшим военно-политическим руководством Узбекистана.
В частности, отмечают в сопротивлении, достигнуты предварительные договоренности о создании ряда подставных компаний на территории Узбекистана, которые будут финансироваться российским правительством.
Официально анонсировано сотрудничество в транспортной отрасли.
Но по данным Центра сопротивления фактически создание фиктивных компаний для обхода Россией международных санкций.
А также предприятий для сбора БПЛА, которые будут составлять иностранные электронные компоненты.
В дальнейшем эти компании будут экспортировать изделия и компоненты в ряд российских оборонных предприятий. В частности, в "Казанский завод "Электроприбор", "завод Элекон", "Стелла-К" и другие.
Также Россия планирует выкупить у Узбекистана запасы советских боеприпасов.
Соответственно, россияне планируют продолжить развертывание фиктивных предприятий в странах Центральной Азии для ухода от международных санкций.
РФ столкнулась с проблемами при экспорте нефти в Индию
Аналитики указывают, что нефть сорта "Сокол" не могла быть поставлена из-за проблем с оплатой на фоне ужесточения санкций.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые в 2023 году покупали у "Сокола" в среднем 140 000 баррелей в день, в прошлом месяце не смогли получить ни одного такого груза.
ООО "Сахалин-1", добывающее нефть на Дальнем Востоке РФ, не смогло открыть банковский счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы разрешить покупателям платить в дирхамах. Ведущий аналитик по сырью компании Kpler Виктор Катона заявил, что из шести танкеров, простаивающих у побережья Индии, два указали, что могут изменить маршрут в Китай.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-