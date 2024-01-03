По данным национального сопротивления, россияне планируют создать и финансировать подставные компании в Узбекистане для закупки электроники в БПЛА в обход введенным санкциям.

Как Россия планирует использовать Узбекистан

В сопротивлении напоминают, что 26 декабря 2023 г. в рамках встречи лидеров стран СНГ российский диктатор Владимир Путин обсудил условия сотрудничества с высшим военно-политическим руководством Узбекистана.

В частности, отмечают в сопротивлении, достигнуты предварительные договоренности о создании ряда подставных компаний на территории Узбекистана, которые будут финансироваться российским правительством.

Официально анонсировано сотрудничество в транспортной отрасли.

Но по данным Центра сопротивления фактически создание фиктивных компаний для обхода Россией международных санкций.

А также предприятий для сбора БПЛА, которые будут составлять иностранные электронные компоненты.

В дальнейшем эти компании будут экспортировать изделия и компоненты в ряд российских оборонных предприятий. В частности, в "Казанский завод "Электроприбор", "завод Элекон", "Стелла-К" и другие.

Также Россия планирует выкупить у Узбекистана запасы советских боеприпасов.

Соответственно, россияне планируют продолжить развертывание фиктивных предприятий в странах Центральной Азии для ухода от международных санкций.

РФ столкнулась с проблемами при экспорте нефти в Индию

После роста до рекордного уровня в 2,15 миллиона баррелей в день в мае импорт нефти из России колебался в сторону снижения, резко снизившись в период с ноября по декабрь до 1,48 миллиона баррелей в день прошлого месяца, - говорится в материале. Поделиться

Аналитики указывают, что нефть сорта "Сокол" не могла быть поставлена из-за проблем с оплатой на фоне ужесточения санкций.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые в 2023 году покупали у "Сокола" в среднем 140 000 баррелей в день, в прошлом месяце не смогли получить ни одного такого груза.

ООО "Сахалин-1", добывающее нефть на Дальнем Востоке РФ, не смогло открыть банковский счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы разрешить покупателям платить в дирхамах. Ведущий аналитик по сырью компании Kpler Виктор Катона заявил, что из шести танкеров, простаивающих у побережья Индии, два указали, что могут изменить маршрут в Китай.