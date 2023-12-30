Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 6 граждан РФ, некоторые из которых используют украинские документы на другое имя.

Зеленский ввел санкции в отношении россиян, пользующихся украинскими документами

Указ №877/2023 вводит в действие решение СНБО от 30 декабря о применении санкций в отношении 6 человек, являющихся гражданами России:

Буркин Егор Васильевич, гражданина РФ, может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Амирханян Андрей Абрамович, гражданин РФ, может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в частности, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Градопольцев Артем Александрович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;

Клипов Денис Иванович, гражданин РФ, в Украине получил удостоверение беженца;

Галямов Тимур Ильясович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Сафиханов Альберт Минуллович, гражданин РФ, пользуется документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 19 ноября заявил о кадровых изменениях в командовании ВСУ.

Сегодня важно кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины, – подчеркнул он. Поделиться

По словам Зеленского, вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Он занимает должность начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.

Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, - нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов, – заявил он. Поделиться

Зеленский отметил, что, в частности, необходимо от качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в поставках, от качественной тренировки к искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно.