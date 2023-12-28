Зеленский назначил новых председателей Донецкой и Ровенской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Вадима Филашкина главой Донецкой ОГА и Александра Коваля главой Ровенской ОГА.

Новые главы Донецкой и Ровенской ОГА

Зеленский подписал указы президента №858/2023 и №857/2023.

Вадим Филашкин стал новым главой Донецкой ОГА. До 2015 работал на руководящих должностях в правоохранительных органах. В 2016 году стал заместителем начальника Главного управления полиции Донецкой области.

С 2019 года – заместитель председателя Донецкой ОГА.

Вадим Филашкин

Александр Коваль – ранее занимал должность председателя Ровенской районной государственной администрации.

С февраля 2013 по апрель 2016 работал в должностях заместителя начальника, начальника управления Госземагентства в Костопольском районе Ровенской области.

В мае 2016 был назначен на должность первого заместителя председателя Костопольской районной государственной администрации.

Позже возглавлял Костопольскую районную государственную администрацию и был первым заместителем городского головы Костопольского городского совета.