Зеленский назначил новых председателей Донецкой и Ровенской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Вадима Филашкина главой Донецкой ОГА и Александра Коваля главой Ровенской ОГА.
Новые главы Донецкой и Ровенской ОГА
Зеленский подписал указы президента №858/2023 и №857/2023.
Вадим Филашкин стал новым главой Донецкой ОГА. До 2015 работал на руководящих должностях в правоохранительных органах. В 2016 году стал заместителем начальника Главного управления полиции Донецкой области.
С 2019 года – заместитель председателя Донецкой ОГА.
Александр Коваль – ранее занимал должность председателя Ровенской районной государственной администрации.
С февраля 2013 по апрель 2016 работал в должностях заместителя начальника, начальника управления Госземагентства в Костопольском районе Ровенской области.
В мае 2016 был назначен на должность первого заместителя председателя Костопольской районной государственной администрации.
Позже возглавлял Костопольскую районную государственную администрацию и был первым заместителем городского головы Костопольского городского совета.
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