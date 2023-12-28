Зеленський призначив нових голів Донецької та Рівненської ОДА

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Вадима Філашкіна головою Донецької ОДА та Олександра Коваля головою Рівненської ОДА.
Нові голови Донецької та Рівненської ОДА
Зеленський підписав укази президента №858/2023 та №857/2023.
Вадим Філашкін став новим головою Донецької ОДА. До 2015 року працював на керівних посадах у правоохоронних органах. У 2016 році став заступником начальника Головного управління поліції в Донецькій області.
З 2019 року - заступника голови Донецької ОДА.
Олександр Коваль - раніше займав посаду голови Рівненської районної державної адміністрації.
З лютого 2013 року по квітень 2016 року працював на посадах заступника начальника, начальника управління Держземагентства у Костопільському районі Рівненської області.
У травні 2016 року був призначений на посаду першого заступника голови Костопільської районної державної адміністрації.
Пізніше очолював Костопільську районну державну адміністрацію та був першим заступником міського голови Костопільської міської ради.
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