Зеленський ввів санкції щодо росіян, які користуються українськими документами
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський ввів санкції щодо росіян, які користуються українськими документами

Офіс Президента України
Зеленський

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 6 громадян РФ, деякі з яких використовують українські документи на інше ім’я.

Зеленський ввів санкції щодо росіян, які користуються українськими документами

Указ №877/2023 вводить у дію рішення РНБО від 30 грудня про застосування санкцій щодо 6 осіб, які є громадянами Росії:

  • Буркін Єгор Васильович, громадянина РФ, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

  • Амірханян Андрій Абрамович, громадянин РФ, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

  • Градопольцев Артем Олександрович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;

  • Кліпов Денис Іванович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;

  • Галямов Тимур Ільясович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

  • Сафіханов Альберт Мінуллович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 19 листопада заявив про кадрові зміни в командуванні ЗСУ.

Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних сил України, – наголосив він.

За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.

Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, - потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів, – заявив він.

Зеленський зазначив, що зокрема, необхідно від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно.

Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони, – додав Зеленський.

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