Російська та іранська зброя має понад 2 тис іноземних компонентів — НАЗК

Єдина база іноземних компонентів у зброї налічує понад 2 тис компонентів, які використовуються Росією та Іраном у багатьох видах озброєння та військової техніки.

Деталі іноземного виробництва у російському та іранському озброєнні: що відомо

Єдина база іноземних компонентів у зброї РФ та Ірану налічує 2 тис компонентів.

Про це повідомив голова Національного агенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Це перша у світі відкрита база даних іноземних компонентів у зброї. Вона налічує понад 2 тис компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різного роду БпЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки, – зазначив він. Поширити

За словами Новікова, у базі є інформація про вид озброєння, про виробника, а також про технічні характеристики щодо кожного компонента, «тому кожен, від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця, зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання, притягнути співучасників цієї війни до відповідальності».

Таким чином НАЗК ідентифікує компанії, що постачають електронні компоненти в РФ, посилюючи воєнний потенціал держави-терориста. База постійно оновлюється, – підкреслив голова НАЗК. Поширити

Які країни постачають запчастини РФ

Росії потрібні товари для продовження бойових дій. Йдеться про мікрочіпи, датчики, навігаційні системи для виробництва зброї. Зокрема, ракет "Кинджал", розвідувальних та ударних дронів, включно з "Шахедами".

Партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів з 2800, які були знайдені в уламках російської зброї на полі бою.

Детальний аналіз показників російської торгівлі показує, що за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, а Китай – 45%.

Найбільшим постачальником технологій для військових товарів стала американська компанія Intel, за нею йде китайська Huawei. Також у ТОП-10 увійшли американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.