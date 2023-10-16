Секрет Полішинеля. У РФ вперше публічно назвали країну-постачальника більшості дронів

Глава мінфіну РФ Антон Силуанов на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків вперше на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до Росії дронів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У Росії назвали найбільшого постачальника дронів до країни
Практично всі імпортні безпілотники, якими на сьогоднішній день володіє Росія, були поставлені з Китаю.
Така заява прозвучала 16 жовтня з вуст глави мінфіну РФ Антона Силуанова.
Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні зізнався про джерело поставок до Росії дронів.
Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.
Китай заперечує військову допомогу Росії
У серпні 2023 року Китай навіть запровадив обмеження на експорт цивільних безпілотників дальнього радіусу дії через війну Росії в Україні та побоювання, що покупці можуть переобладнати їх під військові цілі.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що всупереч дружбі з Москвою, країна дотримується нейтралітету щодо війни в Україні.
Водночас, у липні 2023 року видання Politico, провівши аналіз митних даних, стверджувало, що Китай таємно продав Росії безпілотників на понад 100 млн доларів.
Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.
17 жовтня в Пекіні відбудеться третій міжнародний форум "Один пояс – один шлях", де візьме участь російський президент Володимир Путін, незважаючи на те, що на нього видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
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