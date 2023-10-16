Секрет Полішинеля. У РФ вперше публічно назвали країну-постачальника більшості дронів

Глава мінфіну РФ Антон Силуанов на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків вперше на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до Росії дронів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Росії назвали найбільшого постачальника дронів до країни

Практично всі імпортні безпілотники, якими на сьогоднішній день володіє Росія, були поставлені з Китаю.

Така заява прозвучала 16 жовтня з вуст глави мінфіну РФ Антона Силуанова.

Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні зізнався про джерело поставок до Росії дронів.

Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені, – заявив російський міністр. Поширити

Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.

Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, (це) гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії, – оголосив Силуанов. Поширити

Китай заперечує військову допомогу Росії

У серпні 2023 року Китай навіть запровадив обмеження на експорт цивільних безпілотників дальнього радіусу дії через війну Росії в Україні та побоювання, що покупці можуть переобладнати їх під військові цілі.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що всупереч дружбі з Москвою, країна дотримується нейтралітету щодо війни в Україні.

Він був вражений повідомленнями про те, що обидві сторони можуть використовувати безпілотники китайського виробництва для розвідки і, можливо, атак, – повідомляло Associated Press. Поширити

Водночас, у липні 2023 року видання Politico, провівши аналіз митних даних, стверджувало, що Китай таємно продав Росії безпілотників на понад 100 млн доларів.

Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

17 жовтня в Пекіні відбудеться третій міжнародний форум "Один пояс – один шлях", де візьме участь російський президент Володимир Путін, незважаючи на те, що на нього видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.