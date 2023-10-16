Секрет Полишинеля. В РФ впервые публично назвали страну-поставщика большинства дронов

Глава минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам впервые на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию дронов во время полномасштабного вторжения России в Украину.
В России назвали крупнейшего поставщика дронов в страну
Практически все импортные беспилотники, которыми сегодня владеет Россия, были поставлены из Китая.
Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова.
Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне признался об источнике поставок в Россию дронов.
Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.
Китай отрицает военную помощь России
В августе 2023 г. Китай даже ввел ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия из-за войны России в Украине и опасений, что покупатели могут переоборудовать их под военные цели.
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что вопреки дружбе с Москвой, страна придерживается нейтралитета по поводу войны в Украине.
В то же время, в июле 2023 года издание Politico, проведя анализ таможенных данных, утверждало, что Китай тайно продал России беспилотников более чем на 100 млн долларов.
Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения в Россию, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.
17 октября в Пекине состоится третий международный форум "Один пояс – один путь", где примет участие российский президент Владимир Путин, несмотря на то, что на него выдан ордер на арест Международным уголовным судом в Гааге.
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