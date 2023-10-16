Секрет Полишинеля. В РФ впервые публично назвали страну-поставщика большинства дронов

Глава минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам впервые на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию дронов во время полномасштабного вторжения России в Украину.

В России назвали крупнейшего поставщика дронов в страну

Практически все импортные беспилотники, которыми сегодня владеет Россия, были поставлены из Китая.

Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова.

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне признался об источнике поставок в Россию дронов.

Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но нужно развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимы выделенные, – заявил российский министр. Поделиться

Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.

Мы направляем дополнительные деньги на беспилотников. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, (это) деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такова, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", - объявил Силуанов. Поделиться

Китай отрицает военную помощь России

В августе 2023 г. Китай даже ввел ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия из-за войны России в Украине и опасений, что покупатели могут переоборудовать их под военные цели.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что вопреки дружбе с Москвой, страна придерживается нейтралитета по поводу войны в Украине.

Он был поражен сообщениями о том, что обе стороны могут использовать беспилотники китайского производства для разведки и, возможно, атак, – сообщало Associated Press. Поделиться

В то же время, в июле 2023 года издание Politico, проведя анализ таможенных данных, утверждало, что Китай тайно продал России беспилотников более чем на 100 млн долларов.

Китай за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения в Россию, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

17 октября в Пекине состоится третий международный форум "Один пояс – один путь", где примет участие российский президент Владимир Путин, несмотря на то, что на него выдан ордер на арест Международным уголовным судом в Гааге.