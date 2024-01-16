Іран вдарив ракетами по об'єктах США в Іраку — відео

Революційна гвардія Ірану стверджує, що здійснила атаку балістичними ракетами по "шпигунських центрах" та "антиіранських терористичних групах" біля міста Ербіль, що в Іраку. Однак насправді вона атакувала американські об'єкти.

Іран кинув новий виклик США: що відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, перші вибухи прогриміли приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному Курдистані.

Що важливо розуміти, іранські ракети падали поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільного населення.

Інформаційна агенція Reuters з посиланням на раду безпеки уряду Курдистану повідомило про чотирьох вбитих мирних жителів і шістьох поранених.

Серед загиблих – курдський бізнесмен-мультимільйонер Пешрав Дізайї та члени його сім'ї, принаймні одна ракета влучила в їхній дім. Поширити

Окрім того, наголошується, в результаті атаки Ірану не постраждав жоден громадянин США.

За словами представників влади Іраку, бомбардування було дуже сильним - Іран атакував ракетами та дронами вісім об'єктів поблизу американського консульства.

Хусити знову атакують судна США

Увечері 15 січня з’явилася інформація про те, що єменські хусити вдарили протикорабельною балістичною ракетою по суховантажному судну Gibraltar Eagle, яке належить і експлуатується США.

Згідно з останніми даними, ніхто не загинув та не постраждав.

В результаті удару судно зазнало невеликих пошкоджень вантажного трюму, але воно стабільне і продовжує шлях з цього району, — йдеться в заяві Eagle Bulk. Поширити

Що важливо розуміти, хусити, яких підтримує Іран, почали активно атакувати комерційні судна, які нібито пов’язані з Ізраїлем або прямують до ізраїльських портів.

За словами терористів, таким чином вони хочуть підтримати палестинців та ХАМАС на тлі війни в Газі.

Минулого тижня США, Британія та союзники завдали десятки повітряних і морських ударів по об’єктах хуситів у Ємені.