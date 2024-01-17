У Раді назвали причину провалу голосування Бундестагу щодо ракет Taurus для України

У Верховній Раді заявили про проблеми із законопроєктом щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus, який не змогли ухвалити під час засідання парламенту Німеччини.

Що відомо про проблеми із законопроєктом щодо поставок Україні ракет Taurus

За словами заступника керівника парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва із посиланням на власні джерела у Німеччині, проведене голосування стосувалось законопроєкту, запропонованого частиною опозиційних сил.

Щойно зв'язався зі своїми друзями з Бундестагу з приводу новини, що німецький парламент нібито відмовився передавати нам ракети Taurus. Все виявилося простіше, - підкреслив нардеп. Поширити

Він зазначив, що на розгляд було поставлено окремий законопроєкт частини опозиції, який опозиціонери прагнули винести на розгляд без погодження з іншими політичними силами.

Що відомо про терміни розгляду нового законопроєкту щодо Taurus Україні

Законопроєкт, за його даними, було відхилено через порушення процедури та намагання використати це для вузькопартійного піару.