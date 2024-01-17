В Раде назвали причину провала голосования Бундестага по ракетам Taurus для Украины

В Верховной Раде заявили о проблемах с законопроектом по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus, который не смогли принять на заседании парламента Германии.
Что известно о проблемах с законопроектом по поставкам Украине ракет Taurus
По словам заместителя руководителя парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева со ссылкой на собственные источники в Германии, проведенное голосование касалось законопроекта, предложенного частью оппозиционных сил.
Он отметил, что на рассмотрение был поставлен отдельный законопроект части оппозиции, который оппозиционеры стремились вынести на рассмотрение без согласования с другими политическими силами.
Что известно о сроках рассмотрения нового законопроекта о Taurus Украине
Законопроект, по его данным, был отклонен из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара.
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