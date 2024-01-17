Немецкий Бундестаг провалил голосование за передачу Украине ракет Taurus

17 января депутаты парламента Германии не приняли инициативу по передаче Украине германских крылатых ракет большой дальности Taurus. Однако окончательное решение будет принимать правительство и канцлер Олаф Шольц.

Бундестаг не принял решение о передаче Украине Taurus

В Бундестаге сообщили, что инициативу оппозиции поддержали 178 депутатов, 486 выступили против, а трое воздержались.

Представление на обсуждение вынесла представительница фракции ХДС/ХСС Керстин Ферегге. Она призвала депутатов принять предоставление ракет Taurus, отметив, что "Украина и вся Европа поблагодарят за это".

Важно отметить, что окончательное решение о предоставлении вооружения принадлежит правительству и канцлеру ФРГ.

Напомним, что 16 января лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал предоставить Украине ракеты Taurus, потому что они могут разрушить Крымский мост.

Мерц подчеркнул, что именно Крымский мост до сих пор остается "важнейшим маршрутом поставок российских сил" для войны против Украины.

Ракеты Taurus: что известно

Taurus — управляемые ракеты с радиусом действия до 500 км. Является аналогом британских Storm Shadow, уже использующих Силами обороны Украины.

Ракеты запускаются истребителями и могут самостоятельно находить свои цели и оставаться невидимыми для радаров.

Taurus считают эффективным оружием для уничтожения защищенных целей, например, командные бункеры или склады боеприпасов.

Украина обратилась в Германию с просьбой предоставить Taurus в мае 2023 года.

В октябре 2023 г. издание Bild сообщало, что Шольц на внутреннем заседании комитета по иностранным делам сказал, что Франция и Великобритания "могут делать то, чего нам не позволено делать, поэтому вопрос не возникает", комментируя причины отказа поставок ракет Берлином.