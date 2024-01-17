Німецький Бундестаг провалив голосування за передачу Україні ракет Taurus

17 січня депутати парламенту Німеччини не ухвалили ініціативу щодо передачі Україні німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus. Проте остаточне рішення буде приймати уряд та канцлер Олаф Шольц.

Бундестаг не ухвалив рішення про передачу Україні Taurus

У Бундестазі повідомили, що ініціативу опозиції підтримали 178 депутатів, 486 виступили проти, а троє утрималися.

Подання на обговорення винесла представниця фракції ХДС/ХСС Керстін Ферегге. Вона закликала депутатів ухвалити надання ракет Taurus, зауваживши, що "Україна та вся Європа подякують за це".

Важливо зазначити, що остаточне рішення про надання озброєння належить уряду та канцлеру ФРН.

Нагадаємо, що 16 січня лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав надати Україні ракети Taurus, тому що вони можуть зруйнувати Кримський міст.

Мерц підкреслив, що саме Кримський міст досі залишається "найважливішим маршрутом постачання російських сил” для війни проти України.

Ракети Taurus: що відомо

Taurus — керовані ракети з радіусом дії до 500 км. Є аналогом британських Storm Shadow, які вже використовують Сили оборони України.

Ракети запускаються винищувачами та можуть самостійно знаходити свої цілі та залишатися невидимими для радарів.

Taurus вважають ефективною зброєю для знищення захищених цілей, наприклад командні бункери чи склади боєприпасів.

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати Taurus у травні 2023 року.

У жовтні 2023 року видання Bild повідомляло, що Шольц на внутрішньому засіданні комітету у закордонних справах сказав, що Франція і Велика Британія "можуть робити те, чого нам не дозволено робити, тому питання не виникає", коментуючи причини відмови поставок ракет Берліном.