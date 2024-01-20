Китайские чипы помогают РФ после ее ослабления в битве под Бахмутом — FT
Категория
Мир
Дата публикации

Китайские чипы помогают РФ после ее ослабления в битве под Бахмутом — FT

война
Read in English
Читати українською
Источник:  The Financial Times

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов подвергает сомнению тот факт, что КНДР поможет России пополнять свои потери, это касается и "снарядного голода" агрессора, и потерь среди личного состава.

Китайские чипы улучшили положение армии России

Силы обороны показали способность эффективно защищать территории, — подчеркнул Буданов.

Между тем FT, ссылаясь на западного чиновника, отмечает, что именно китайские чипы помогают России производить свое оружие.

Эти усилия поставили их в лучшее положение, чем после ослабления в битве при Бахмуте в 2023 году, — сказали собеседники издания.

Какие страны снабжают запчасти РФ

России требуются товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

Партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.

Подробный анализ показателей российской торговли показывает, что за первые 10 месяцев прошлого года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай — 45%.

Крупнейшим поставщиком технологий для военных товаров стала американская компания Intel, за ней следует китайская Huawei. Также в ТОП-10 вошли американские компании — Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран атаковал ракетами две базы боевиков в Пакистане
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Раде назвали причину провала голосования Бундестага по ракетам Taurus для Украины
Ракеты Taurus
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Маргинальная ракета. Российский "Кинжал" разочаровал китайских аналитиков
Кинжал

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.