Китайские чипы помогают РФ после ее ослабления в битве под Бахмутом — FT

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов подвергает сомнению тот факт, что КНДР поможет России пополнять свои потери, это касается и "снарядного голода" агрессора, и потерь среди личного состава.
Китайские чипы улучшили положение армии России
Между тем FT, ссылаясь на западного чиновника, отмечает, что именно китайские чипы помогают России производить свое оружие.
Какие страны снабжают запчасти РФ
России требуются товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".
Партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.
Подробный анализ показателей российской торговли показывает, что за первые 10 месяцев прошлого года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай — 45%.
Крупнейшим поставщиком технологий для военных товаров стала американская компания Intel, за ней следует китайская Huawei. Также в ТОП-10 вошли американские компании — Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.
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