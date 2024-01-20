Китайские чипы помогают РФ после ее ослабления в битве под Бахмутом — FT

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов подвергает сомнению тот факт, что КНДР поможет России пополнять свои потери, это касается и "снарядного голода" агрессора, и потерь среди личного состава.

Китайские чипы улучшили положение армии России

Силы обороны показали способность эффективно защищать территории, — подчеркнул Буданов. Поделиться

Между тем FT, ссылаясь на западного чиновника, отмечает, что именно китайские чипы помогают России производить свое оружие.

Эти усилия поставили их в лучшее положение, чем после ослабления в битве при Бахмуте в 2023 году, — сказали собеседники издания. Поделиться

Какие страны снабжают запчасти РФ

России требуются товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

Партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.

Подробный анализ показателей российской торговли показывает, что за первые 10 месяцев прошлого года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай — 45%.

Крупнейшим поставщиком технологий для военных товаров стала американская компания Intel, за ней следует китайская Huawei. Также в ТОП-10 вошли американские компании — Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.