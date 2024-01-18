Китай внимательно следил за использованием Россией «Кинжалов» против Украины, чтобы увидеть, как эта ракета противостоит американским системам ПВО на вооружении ВСУ.

Китай следил за использованием "Кинжалов" против Украины

Business Insider пишет, что Пекин надеется, что его собственные гиперзвуковые ракеты Dongfeng дадут ему преимущество над США в потенциальной войне.

Однако теперь некоторые оборонные аналитики в Китае подвергают сомнению эффективность разрекламированной российской ракеты.

По данным издания, в прошлом году китайские оборонные журналы с большим интересом писали о российском «Кинжале», анализируя его эффективность против предоставленных США систем Patriot и в войне в целом.

Но "Кинжал", рекламируемый Кремлем как "безудержное" гиперзвуковое оружие, был уничтожен системами Patriot или просто не попадал в цель. Поделиться

Китайские аналитики критикуют "Кинжал"

В ноябре прошлого года китайский оборонный аналитик Инь Цзе раскритиковал "Кинжал" в военном журнале Shaanxi Ordnance Industry Science and Technology.

Появляется все больше доказательств того, что то, что говорят США и Украина по этому поводу, есть правдой, — написал он о сбитии ракет. Поделиться

Он добавил, что эта ракета «вряд ли будет иметь значительное влияние» на поле боя, а маневренность "Кинжала" «не сравнима с маневренностью настоящей гиперзвуковой ракеты».

В китайском оборонном журнале Military Arms написали, что "Кинжал" был в лучшем случае "маргинальной гиперзвуковой ракетой".

Хотя Россия называет "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, аналитики из других стран в целом считают, что так называемая гиперзвуковая ракета "Кинжал" на самом деле является версией тактической баллистической ракеты малой дальности "Искандер" воздушного базирования, — говорится в сообщении. Поделиться

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россияне запустили по Украине более 60 таких ракет, 25 из них были сбиты украинскими силами ПВО.

Благодаря ЗРК Patriot Украина может отражать комбинированные ракетные атаки РФ. Во время массированного обстрела Россией украинских городов в начале 2024 года удалось уничтожить сразу 10 "Кинжалов".